Nowa prognoza pogody dla Polski. IMGW zapowiada mróz i deszcz

Choć końcówka weekendu upłynęła pod znakiem chłodu, to w większości regionów kraju obyło się bez deszczu. Sytuacja ulegnie jednak pogorszeniu wraz z początkiem nowego tygodnia, na co wyraźnie wskazują najnowsze wyliczenia synoptyków. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek (15/16 listopada 2026) odczujemy wyraźny powiew zimy. W swoim komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę na następujące zjawiska.

Minimalne wskazania termometrów wyniosą od -2 stopni Celsjusza w centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej części kraju do 4 stopni na zachodzie oraz 5 stopni na wybrzeżu. Jeszcze zimniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie temperatura spadnie do około -4°C .

. Słaby deszcz pojawi się lokalnie na Pomorzu i zachodzie Polski. Południowe regiony muszą liczyć się z porywistym wiatrem, który na Podkarpaciu i wysoko w Beskidach osiągnie do 80 km/h, a nad morzem będzie okresami dość silny. Z kolei w Sudetach podmuchy dojdą do 120 km/h, natomiast w Tatrach pojawią się zawieje śnieżne.

Nocne, niewielkie jeszcze opady stanowią jedynie wstęp do aury, która zdominuje kolejne godziny. Wybierając się z domu, zdecydowanie warto zabrać ze sobą parasol.

Prognoza pogody IMGW na poniedziałek 16 listopada. Gdzie będzie padać deszcz?

Analiza map pogodowych przygotowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawia złudzeń, że nowy tydzień przywita nas wyjątkowo nieprzyjemnym obliczem jesieni i sporymi opadami deszczu. „Miejscami opady deszczu, głównie na zachodzie oraz południu. Na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, wysoko w Tatrach śniegu” – wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 16 listopada.

„Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami silny, początkowo w Beskidach w porywach do 75 km/h, na Podkarpaciu do 80 km/h” – dodają eksperci od pogody.

W wyższych partiach Tatr sytuację dodatkowo skomplikują zawieje oraz zamiecie śnieżne, co oznacza bardzo trudne warunki dla turystów w górach.

Tak prezentują się maksymalne wartości temperatur prognozowane na 16 listopada dla głównych polskich miast i ich okolic.

dla głównych polskich miast i ich okolic. W Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku termometry pokażą od 5 do 6 stopni .

. W Gdańsku oraz Kielcach słupki rtęci zatrzymają się na 7 stopniach .

. Dla Lublina, Krakowa, Opola, Łodzi, Warszawy, Torunia i Bydgoszczy synoptycy przewidują 8 stopni .

. W Katowicach, Szczecinie i Koszalinie temperatura wyniesie 9 stopni .

. Najcieplej będzie we Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze i Gorzowie, gdzie odnotujemy od 10 do 11 stopni.

Taka aura utrzyma się przez kilkadziesiąt najbliższych godzin. Zmiany na lepsze i wyższe temperatury nadejdą w środę, 18 listopada, kiedy to IMGW przewiduje ocieplenie do 13 stopni w centralnej i południowej Polsce. Kolejne doniesienia synoptyków będziemy śledzić na bieżąco.

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