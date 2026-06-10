Rewolucja w toruńskim transporcie publicznym. Prezydent zapowiada ogromne zmiany

Toruńska komunikacja miejska przejdzie gruntowną przebudowę

Podczas wtorkowego spotkania, zorganizowanego 9 czerwca, prezydent Paweł Gulewski przyznał, że obecny system transportu publicznego budzi niezadowolenie i wymaga poważnych, systemowych korekt. W odpowiedzi na postulaty pasażerów przygotowano całkowicie nowy plan organizacyjny. Włodarz miasta zachęca teraz Torunian do wzięcia udziału w otwartych konsultacjach. Pierwsza debata poświęcona nowym rozwiązaniom rozpocznie się w najbliższy piątek, 12 czerwca o godzinie 17:00 w przestrzeniach CKK Jordanki. Następne tury rozmów zaplanowano na 16 czerwca o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej nr 31, 23 czerwca o 17:30 w Szkole Podstawowej nr 12 zlokalizowanej na lewobrzeżu oraz 24 czerwca o 17:30 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Morcinka.

- Nastawmy się na rewolucyjne zmiany. Szanowni państwo, tego oczekiwali mieszkańcy. Po pierwsze - ma być szybciej, częściej i wygodniej. Te trzy tezy przyświecały wykonawcy tego modelu i rzeczywiście zmieni się wszystko - podkreślił prezydent Gulewski.

Przedstawiciel samorządu zaznaczył, że ewentualne wdrożenie nowości jest uzależnione od aprobaty ze strony mieszkańców. Pozytywny wynik rozmów z torunianami będzie skutkował uruchomieniem nieznanych dotąd połączeń autobusowych i tramwajowych, a także wygaszeniem niektórych z obecnie funkcjonujących tras.

- Ten model opracowywała firma Trako z Wrocławia. Przyglądały się osoby, które są specjalistami z zakresu modelowania transportu komunikacji miejskiej Szczególnie na jesieni były prowadzone badania pomiary potoków oraz pomiary rozprowadzenia linii autobusowych i tramwajowych - dodał Paweł Gulewski.

Rozmowy o nowych rozkładach otwarte dla każdego pasażera

Do udziału w publicznej dyskusji zaproszeni są przedstawiciele młodzieży, lokalni seniorzy, radni, członkowie rad okręgów oraz miłośnicy transportu zbiorowego. Magistratowi zależy na tym, aby informacja o nadchodzących roszadach dotarła do jak najszerszego grona codziennych użytkowników miejskich pojazdów. Władze miasta przygotowały również specjalną galerię zdjęć prezentującą obiekty stanowiące powód do dumy dla Torunia.

- Mamy już zupełnie nowy model. Chcemy o tym mówić i komunikować. Zapraszamy wszystkich - zakończył gospodarz miasta.

Podstawą do zorganizowania tych spotkań jest specjalny plan z 2026 roku, który został zatwierdzony w drodze uchwały nr 385/26 przez Radę Miasta pod koniec stycznia bieżącego roku. Piątkowa tura konsultacji z mieszkańcami będzie dodatkowo transmitowana na żywo w serwisie YouTube. Szczegółowe wytyczne oraz zasady uczestnictwa można znaleźć na oficjalnej stronie toruńskiego urzędu.

Efekty wdrażanych innowacji w lokalnym transporcie można już dostrzec na ulicach miasta, co przedstawiciele MZK potwierdzili w oficjalnym raporcie opublikowanym 9 czerwca.

- 40 nowych, ekologicznych autobusów elektrycznych już wozi pasażerów po Toruniu i na podmiejskich trasach. Wraz z nimi przybyło także infrastruktury do ich ładowania - czytamy w komunikacie Zakładu.