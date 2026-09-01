Sanatorium taniej od października! Kuracjusze skorzystają na jesień

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-01 11:56

Jesień przyniesie dobrą wiadomość dla osób, które planują leczenie uzdrowiskowe. Od 1 października obowiązują niższe stawki za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatoriach. To efekt przejścia z tzw. sezonu II na sezon I. Ile będzie kosztował więc pobyt kuracjuszy jesienią? Znamy stawki.

Ludzie spacerują przy stawie z łabędziami obok budynku uzdrowiska. O cenach w sanatorium przeczytasz na Eska Toruń.
Autor: Paweł Dąbrowski/ Shutterstock Zewnętrzny widok na klasyczny budynek sanatorium, przypominający pałac. Przed nim deptak z ludźmi spacerującymi, stadem kaczek i stawem z pływającymi łabędziami. Scena symbolizuje relaks i leczenie, a więcej o tym przeczytasz na Super Biznes.

Sanatorium od października będzie tańsze

Ceny pobytu w sanatorium są uzależnione przede wszystkim od standardu pokoju. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązują wyższe stawki. 1 października rozpoczyna się natomiast tańszy sezon, który potrwa aż do końca kwietnia.

Dla kuracjuszy oznacza to realną oszczędność. Przykładowo osoba korzystająca z jednoosobowego pokoju z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym zapłaci w sezonie jesienno-zimowym 32,60 zł za dobę, podczas gdy w sezonie letnim stawka wynosi 40,90 zł. Przy 21-dniowym turnusie daje to 684,60 zł zamiast 858,90 zł, czyli o 174,30 zł mniej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

Kołobrzeg
Galeria zdjęć 44

Tyle kosztuje sanatorium od 1 października

Obowiązujące stawki od 01.10.2026 r. za jeden dzień pobytu przedstawiają się następująco:

  • Pokój jednoosobowy w studiu - 26,10 zł
  • Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 24,90 zł
  • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,50 zł
  • Pokój dwuosobowy w studiu - 16,50 zł
  • Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,20 zł
  • Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnego - 12,50 zł
  • Pokój wieloosobowy w studiu - 11,90 zł
  • Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,60 zł.

Polecany artykuł:

Turnus w sanatorium. Za co płaci kuracjusz?

Warto pamiętać, że NFZ nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem do sanatorium. Osoba dorosła korzystająca z leczenia uzdrowiskowego ponosi częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie. Sam wyjazd do uzdrowiska i powrót również pozostają po stronie kuracjusza. Jednocześnie leczenie uzdrowiskowe finansowane w ramach NFZ obejmuje zabiegi wynikające z potwierdzonego skierowania.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych!
Pytanie 1 z 10
Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach?
pobyt w sanatorium