Sanatorium taniej od października! Kuracjusze skorzystają na jesień

Sanatorium od października będzie tańsze

Ceny pobytu w sanatorium są uzależnione przede wszystkim od standardu pokoju. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązują wyższe stawki. 1 października rozpoczyna się natomiast tańszy sezon, który potrwa aż do końca kwietnia.

Dla kuracjuszy oznacza to realną oszczędność. Przykładowo osoba korzystająca z jednoosobowego pokoju z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym zapłaci w sezonie jesienno-zimowym 32,60 zł za dobę, podczas gdy w sezonie letnim stawka wynosi 40,90 zł. Przy 21-dniowym turnusie daje to 684,60 zł zamiast 858,90 zł, czyli o 174,30 zł mniej.

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Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

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Tyle kosztuje sanatorium od 1 października

Obowiązujące stawki od 01.10.2026 r. za jeden dzień pobytu przedstawiają się następująco:

Pokój jednoosobowy w studiu - 26,10 zł

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 24,90 zł

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,50 zł

Pokój dwuosobowy w studiu - 16,50 zł

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,20 zł

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnego - 12,50 zł

Pokój wieloosobowy w studiu - 11,90 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,60 zł.

Turnus w sanatorium. Za co płaci kuracjusz?

Warto pamiętać, że NFZ nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem do sanatorium. Osoba dorosła korzystająca z leczenia uzdrowiskowego ponosi częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie. Sam wyjazd do uzdrowiska i powrót również pozostają po stronie kuracjusza. Jednocześnie leczenie uzdrowiskowe finansowane w ramach NFZ obejmuje zabiegi wynikające z potwierdzonego skierowania.