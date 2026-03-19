Seniorka z Grudziądza zaniosła księdzu 50 złotych za mszę. Reakcja duchownego ją zszokowała

2026-03-19 18:17

Mieszkanka Grudziądza postanowiła opłacić nabożeństwo w intencji powrotu do zdrowia swojego męża. Wizyta w kancelarii parafii Świętego Maksymiliana Kolbego wiązała się z popularnym dylematem finansowym dotyczącym wysokości dobrowolnej ofiary. Dysponując budżetem w wysokości zaledwie 50 złotych, wierna zapytała wprost o obowiązujący cennik. Jak informuje dziennik „Fakt”, słowa kapłana okazały się dla kobiety ogromnym zaskoczeniem.

  • Mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego udała się do kancelarii parafialnej, aby opłacić nabożeństwo za schorowanego małżonka i zapytała o obowiązujące stawki.
  • Reakcja kapłana na zaproponowaną kwotę wywołała u seniorki ogromne zdumienie.
  • Finał tej duszpasterskiej rozmowy doprowadził wierną do głębokich przemyśleń na temat duchowieństwa.
Brak cenników w kościołach i problematyczne „co łaska”

Kościelna praktyka przyjmowania dobrowolnych datków często budzi kontrowersje, ponieważ teoretyczny brak sztywnych opłat nierzadko mija się z rzeczywistością. Fora internetowe pełne są skrajnych opowieści o gigantycznych kosztach uroczystości ślubnych, ceremonii pogrzebowych czy zwykłych nabożeństw, co dobitnie obrazuje ogromne zróżnicowanie finansowe w polskich parafiach. Taka niepisana polityka finansowa powoduje ogromny dyskomfort wśród wiernych, którzy często wstydzą się poruszać kwestie materialne w bezpośredniej rozmowie z proboszczem.

Opisywana seniorka dysponowała zaledwie banknotem o nominale 50 złotych i postanowiła otwarcie zapytać kapłana o wystarczalność tej sumy. Dziennik „Fakt” donosi, że nietypowa postawa przedstawiciela kościoła na Kujawach wywarła na kobiecie tak duże wrażenie, iż zdecydowała się ona opowiedzieć swoją historię dziennikarzom.

Wizyta emerytki w parafii 

Zatroskana żona pojawiła się w grudziądzkiej świątyni w niezwykle stresującym okresie, próbując zorganizować modlitwę za podupadającego na zdrowiu partnera. Kobieta opowiedziała portalowi informacyjnemu o tacy z banknotami na biurku kapłana, która dodatkowo spotęgowała jej zakłopotanie całą sytuacją. Kiedy zapytała o konkretną kwotę za nabożeństwo, duchowny odpowiedział tradycyjną formułką o dobrowolności ofiary, na co wierna upewniła się co do swoich 50 złotych.

Kapłan natychmiast przyjął zaoferowaną sumę i stanowczo podkreślił, że w jego parafii nie funkcjonuje żaden odgórnie ustalony cennik, a wierni wpłacają datki zgodnie z własnym sumieniem. Rozmówczyni portalu przyznała, że podejście duchownego było niezwykle wyrozumiałe i prawdopodobnie odprawiłby on mszę nawet całkowicie za darmo. To doświadczenie skłoniło mieszkankę Grudziądza do publicznego zaapelowania, aby społeczeństwo przestało krzywdząco generalizować zachowania wszystkich polskich księży.

