Najnowsze doniesienia dotyczące krwawego zabójstwa w Inowrocławiu. Dwaj mężczyźni w wieku 34 i 38 lat, których śledczy podejrzewają o zadźganie nożem 41-latka, stanęli przed prokuratorem. Obu mężczyznom postawiono najpoważniejsze przewidziane prawem zarzuty.

Przesłuchanie w inowrocławskiej prokuraturze

Podejrzanych doprowadzono do inowrocławskiej prokuratury rejonowej w piątkowy poranek. To tam usłyszeli oni oficjalne zarzuty. Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy poinformowała Radio Eska, że mężczyźni zaprzeczyli swojej winie.

- Dzisiaj rano mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Inowrocławiu, gdzie prokurator przedstawił im zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni ci nie przyznali się do popełnienia tego zarzutu. Jeden z nich złożył dość obszerne wyjaśnienia z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę, ponieważ za popełnienie takiego przestępstwa grozi kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do sądu rejonowego w Inowrocławiu z wnioskiem o zastosowanie wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztowania. Oczekujemy teraz na posiedzenie i decyzję sądu

- przekazała prokurator w rozmowie z Radiem Eska.

Tragedia na parkingu obok teatru

Przypomnijmy, że ta makabryczna zbrodnia miała miejsce 24 września w okolicach godziny 23:00. Na parkingu nieopodal inowrocławskiego teatru dwaj agresorzy napadli na 41-latka. Z przekazanych informacji wynika, że ofierze zadano wiele ciosów nożem w różne partie ciała. Z powodu rozległych obrażeń, poszkodowany mężczyzna zmarł.

To morderstwo głęboko poruszyło mieszkańców regionu. Podejrzanych szybko zatrzymano. Rzeczniczka lokalnej komendy, asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, w rozmowie z Radiem Eska Toruń potwierdziła, że funkcjonariusze wraz z prokuratorem zabezpieczyli ślady na miejscu zbrodni i przesłuchali potencjalnych świadków. Służby mundurowe w dalszym ciągu ustalają dokładny przebieg tego dramatycznego zdarzenia oraz powody, którymi mogli kierować się napastnicy.

Ryzyko dożywocia dla podejrzanych

Biorąc pod uwagę wagę zarzucanego czynu oraz potencjalny wymiar kary, prokurator postanowił skierować wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych aresztu tymczasowego. Oczekuje się teraz na decyzję inowrocławskiego sądu rejonowego w tej sprawie. Za zarzucane im przestępstwo zabójstwa może grozić nawet najwyższy wymiar kary, czyli dożywotni pobyt w więzieniu.