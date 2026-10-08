Nie żyje dyrektor znanej toruńskiej firmy. Wzruszające pożegnanie

Ciało 46-latka odnaleziono na terenach zielonych. Akcja służb pod Toruniem

Mężczyzna opuścił swoją posesję w miejscowości Czarne Błoto w poniedziałek, 5 października. Od tamtej pory urwał się z nim jakikolwiek kontakt, co skłoniło bliskich do zawiadomienia służb. W akcji poszukiwawczej wzięli udział funkcjonariusze policji, strażacy z jednostek PSP i OSP oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W środę rano wznowiono przeczesywanie pobliskich lasów i akwenów wodnych. Do działań wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym terenówki, quady oraz drona wyposażonego w kamerę termowizyjną.

Jak przekazała toruńska policja, tragicznego odkrycia dokonano zaledwie kilka godzin później. Na terenach zielonych ujawniono zwłoki zaginionego 46-latka. Sprawę przejęła miejscowa prokuratura, która będzie badać wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Zmarły dyrektor firmy Mentor S.A. Współpracownicy żegnają Rafała Sobczaka

Wiadomość o śmierci wstrząsnęła środowiskiem biznesowym w Toruniu. Rafał Sobczak pełnił funkcję dyrektora Biura Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych w przedsiębiorstwie Mentor S.A. Przedstawiciele firmy wydali oficjalny komunikat w mediach społecznościowych, w którym pożegnali swojego wieloletniego pracownika.

„Z głębokim smutkiem żegnamy naszego Kolegę Rafała Sobczaka, Dyrektora Biura Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych Mentor S.A.” – napisali przedstawiciele spółki.

W oświadczeniu zaznaczono, że 46-latek pracował w organizacji przez ponad 23 lata, wnosząc ogromny wkład w jej codzienne funkcjonowanie oraz budowanie struktur.

„Przez 23 lata Rafał był związany z Mentor S.A., współtworząc naszą organizację i będąc ważną częścią naszego zespołu. W swojej pracy wyróżniał się ambicją, konsekwencją w działaniu oraz koncentracją na rozwoju biznesu i zespołu” – czytamy w oświadczeniu.

Zarząd Mentor S.A. zabrał głos. Padły poruszające słowa o zmarłym

Autorzy wpisu zwrócili uwagę, że zmarły mężczyzna wyróżniał się nie tylko wiedzą ekspercką, ale również doskonałymi relacjami ze swoimi współpracownikami. Stanowił niezwykle istotne ogniwo całego toruńskiego przedsiębiorstwa.

„Żegnamy cenionego Współpracownika, Kolegę i Człowieka od lat związanego z naszą firmą. Pozostanie z nami pamięć o Jego profesjonalizmie, zaangażowaniu i wkładzie w rozwój Mentor S.A.” – napisano.

Przedstawiciele zarządu zaadresowali również kilka słów bezpośrednio do rodziny zmarłego dyrektora, łącząc się z nią w bólu po tak ogromnej stracie.

„Rodzinie i Bliskim Rafała składamy najszczersze wyrazy współczucia” – przekazali Zarząd i Pracownicy Mentor S.A.

Trwa śledztwo prokuratury. Okoliczności śmierci Rafała Sobczaka wciąż nieznane

Dokładny przebieg wydarzeń, które doprowadziły do śmierci 46-letniego mężczyzny, wciąż owiany jest tajemnicą. Mundurowi potwierdzili jedynie sam fakt odnalezienia zwłok na obrzeżach Torunia, nie podając żadnych dodatkowych informacji. Wszelkie wątpliwości ma rozwiać śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora. Na chwilę obecną przyczyny zgonu nie zostały oficjalnie podane do wiadomości publicznej.

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