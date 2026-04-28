Tajemnicza śmierć we Włocławku. Wędkarz zauważył w wodzie dryfujące ciało

Szokujące znalezisko na terenie Włocławka. Osoba wędkująca zauważyła w rzece ludzkie zwłoki.

Na miejsce błyskawicznie zadysponowano jednostki ratownicze, w tym policjantów oraz strażaków, którzy wyciągnęli topielca z wody.

Służby prowadzą obecnie szeroko zakrojone czynności, aby rozpoznać zmarłego i wyjaśnić przyczyny tej ogromnej tragedii.

Przerażające znalezisko w Wiśle. Włocławek stał się miejscem tragedii

Do dramatycznego odkrycia doszło we Włocławku. W poniedziałek, 27 kwietnia, zauważono ciało mężczyzny dryfujące w nurcie Wisły. Jak informuje „Gazeta Pomorska”, zgłoszenie o zdarzeniu trafiło do WCKRW w Kruszwicy, które przekazało informację o lokalizacji zwłok w rejonie Korabnik.

Po dotarciu na miejsce służby natknęły się na patrol policji z ogniwa wodnego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. To wędkarz jako pierwszy zauważył ciało i niezwłocznie zawiadomił odpowiednie służby, wykonując telefon pod numer alarmowy 112.

Służby we Włocławku postawione na nogi po godzinie 17:49

- Otrzymaliśmy informację z WCKRW w Kruszwicy o zlokalizowaniu w rzece Wiśle w okolicach Korabnik. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy patrol Policji z Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych KMP we Włocławku. Mężczyznę znalazł wędkarz i zadzwonił na numer alarmowy 112. Ciało z wody wydobyli strażacy z Grupy Wodno-Nurkowej KM PSP we Włocławku - poinformował włocławski WOPR na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

Jak przekazuje włocławskie WOPR, trwają obecnie działania mające na celu ustalenie tożsamości odnalezionego mężczyzny.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

