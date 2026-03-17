Tak wyglądał Ciechocinek przed wojną. Stolica kuracjuszy tętniła życiem

Od wsi do uzdrowiska. Wszystko zaczęło się od soli

Początki Ciechocinka nie były związane z leczeniem, lecz z przemysłem solnym. Już w XIX wieku odkryto tu bogate złoża solanki, które stały się podstawą budowy zakładów warzelniczych i ogromnych tężni. Pierwsze z nich powstały w latach 20. XIX wieku, a produkcja soli rozpoczęła się w 1832 roku.

Z czasem lekarze zaczęli dostrzegać lecznicze właściwości miejscowej solanki. W 1836 roku uruchomiono pierwsze kąpiele solankowe dla kuracjuszy. To właśnie wtedy zaczęły powstawać fundamenty uzdrowiska, które w kolejnych dekadach miało zdobyć ogromną popularność.

Rozkwit uzdrowiska w XIX wieku

Druga połowa XIX wieku była dla Ciechocinka czasem intensywnego rozwoju. Powstawały nowe zakłady kąpielowe, pensjonaty i eleganckie wille dla kuracjuszy. W mieście rozwijała się także infrastruktura – powstała bocznica kolejowa, która ułatwiła dojazd gości z Warszawy czy Bydgoszczy.

Przedwojenne życie kuracjuszy

Na początku XX wieku Ciechocinek był już jednym z najmodniejszych uzdrowisk w Polsce. W sezonie letnim do miasta przyjeżdżały tysiące gości. Największą atrakcją były tężnie solankowe - monumentalne drewniane konstrukcje, przy których spacerowano i wdychano powietrze nasycone minerałami. W galerii zdjęć poniżej przedstawiamy archiwalne zdjęcia uzdrowiska sprzed lat, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ciechocinek przed laty

10

Miasto, które zdobyło sławę w całej Polsce

Popularność Ciechocinka rosła z roku na rok. Kurort przyciągał nie tylko osoby szukające poprawy zdrowia, lecz także turystów. Miasto zachwycało parkami, zielenią i charakterystyczną architekturą uzdrowiskową. Dynamiczny rozwój sprawił, że w 1916 roku Ciechocinek otrzymał prawa miejskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uzdrowisko znalazło się pod opieką państwa i nadal się rozwijało.

Obecnie Ciechocinek nadal należy do najpopularniejszych lokalizacji uzdrowiskowych i każdego roku jest chętnie odwiedzany przez kuracjuszy i turystów. Osoby, które czekają na turnus z ramienia NFZ w wielu przypadkach wręcz marzą o tym, by przydzielono im pobyt właśnie tutaj.

"Mały Adriatyk" - niezwykły basen, który był dumą uzdrowiska

Jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji przedwojennego Ciechocinka był ogromny odkryty basen nazywany "Małym Adriatykiem". Powstał w latach 30. XX wieku i szybko stał się jedną z największych atrakcji kurortu. Był to jeden z największych odkrytych basenów w Polsce - jego powierzchnia była tak duża, że przypominał niewielkie jezioro kąpielowe.

Basen wypełniano wodą solankową, dzięki czemu kąpiele miały nie tylko charakter rekreacyjny, ale również zdrowotny. Kuracjusze i turyści chętnie spędzali tam czas w upalne dni, korzystając z kąpieli słonecznych i pływania. Wokół zbiornika znajdowały się plaże, pomosty oraz miejsca do wypoczynku. Co ciekawe, mówi się, że ikoniczna atrakcja może powrócić, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: "Mały Adriatyk" w Ciechocinku powróci. Rocznie skorzysta z niego 30 tys. osób.

