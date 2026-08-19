Trąba powietrzna w powiecie brodnickim! Pojawiło się nagranie

W środę po południu, nieco przed godziną 18:00, na terenie powiatu brodnickiego (okolice Górzna i Zaborowa) wystąpiło bardzo groźne i nieczęste zjawisko atmosferyczne. Nad tym obszarem uformowała się trąba powietrzna, dotykająca powierzchni ziemi. W sieci opublikowano filmy ukazujące siłę tego żywiołu.

Jako pierwsi o sytuacji poinformowali łowcy burz. Według relacji Sieci Obserwatorów Burz, zjawisko to trwało zaledwie chwilę.

- Około godziny 18 w rejonach Górzna, powiat brodnicki, wystąpiła krótkotrwała trąba powietrzna. Związana była ona z komórką burzową przechodzącą w tamtym regionie. Siła zjawiska była najprawdopodobniej słaba - na ten moment nie posiadamy informacji o wyrządzonych szkodach. Na pierwszym nagraniu widoczna jest sama trąba powietrzna. Natomiast na drugim nagraniu z drona, ta sama komórka burzowa z dobrze wykształconą chmurą stropową

- napisano na profilu Sieci Obserwatorów Burz.

Te doniesienia zostały potwierdzone także na stronie BurzeInfo. Specjaliści zaznaczyli, że trąba powietrzna wygenerowała się z silnie rozwiniętej superkomórki burzowej.

- Tornado rozwinęło się wskutek inicjacji burzy superkomórkowej z dobrze zarysowaną chmurą stropową wskazującą na obecność mezocyklonu. Trąba z pewnością miała styczność z powierzchnią gruntu co widać na powyższym dokładnym nagraniu. Samo tornado było dość słabe, a jego siła będzie dopiero szacowana - poinformowano.

Nocne ostrzeżenia pogodowe. To dopiero początek groźnych zjawisk

Wystąpienie trąby powietrznej to tylko zwiastun tego, co ma nadejść w nocy ze środy na czwartek (19/20.08.2026). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia, które obejmują znaczną część Polski. Za pogorszenie się warunków atmosferycznych odpowiada pofalowany front chłodny. Na szczególną ostrożność powinni zwrócić uwagę zwłaszcza mieszkańcy południowo-zachodnich regionów.

- Aktualizacja prognozy burz na noc ze środy na czwartek (19/20.08.2026) z ważnością od 20:00 do 08:00. ‼ Uwaga, na południowym zachodzie kraju możliwe są silne porywy wiatru. ‼ W nocy będziemy w zasięgu pofalowanego frontu chłodnego związanego z niżem, który przemieści się nad Zatokę Botnicką. Front będzie położony równoleżnikowo od Lubelszyzny przez Łódzkie po Dolny Śląsk i to głównie w jego zasięgu należy się spodziewać burz. Charakteryzować się one będą raczej słabą aktywnością elektryczną generującą małą liczbę wyładowań doziemnych. Natomiast będą im towarzyszyć miejscami ulewne opady deszczu, najsilniejsze w strefie zafalowania na froncie chłodnym, które będzie się przemieszczać znad Sudetów przez północną Opolszczyznę w kierunku Łódzkiego. Tu sumy opadów mogą miejscami wynosić około 40 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 65 km/h, jedynie na południowym zachodzie istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia porywów wiatru około 90 km/h

- głosi komunikat wydany przez Burza-Alert-IMGW.

Nowe prognozy Łowców Burz. Sytuacja może ulec pogorszeniu

Swoje przewidywania zaktualizowali też łowcy burz, rozszerzając terytorium, na którym mogą wystąpić gwałtowne zjawiska. Zgodnie z ich oceną, burze mogą połączyć się w większy system, przynosząc ze sobą znaczące ryzyko.

- Bazując na bieżących danych pogodowych oraz najnowszych wyliczeniach modeli pogodowych postanowiliśmy poszerzyć zasięg obszaru SRD, przez który przejść mogą dość silne burze, które być może przyjmą postać układu MCS. Będą one związane z zafalowaniem na froncie atmosferycznym. Głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru mogące powodować szkody, nawalne opady deszczu mogące powodować lokalne zalania i podtopienia oraz grad do 1-2 cm (lokalnie nieco więcej). Punktowo zjawiska mogą mieć gwałtowny przebieg

- przekazała Sieć Obserwatorów Burz na swoim profilu na Facebooku.