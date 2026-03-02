Drogowcy ruszyli z naprawami w Toruniu. Tutaj kierowcy muszą uważać

Toruń: Prace naprawcze na ulicach. Komunikat MZD

W najbliższym czasie służby drogowe będą sukcesywnie prowadzić prace, koncentrując się w pierwszej kolejności na miejscach wymagających pilnej interwencji - czytamy w komunikacie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. - Na terenie miasta będzie pracowało kilka ekip. W pierwszej kolejności zajmiemy się drogami krajowymi i wojewódzkimi, w dalszej kolejności drogami gminnymi. W budżecie MZD na ten rok, na bieżące naprawy mamy zarezerwowane 3,6 mln zł - informuje Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Rzeczniczka toruńskiego MZD Agnieszka Kobus-Pęńsko zaznacza, że tempo łatania ubytków w jezdniach uzależnione jest od rozruchu przedsiębiorstw, która zajmują się produkcją masy bitumicznej. Jest ona niezbędna do wykonywania tego typu napraw. Obecnie w Toruniu do uruchomienia przygotowuje się jedna wytwórnia. - W okresie zimowym wytwórnie te mają przerwy technologiczne, co powoduje że łatanie dziur odbywa się metodą tymczasową, za pomocą masy na zimno. Tego typu naprawy są nietrwałe - podkreśla rzeczniczka.

Na tych ulicach pojawią się drogowcy

W najbliższym czasie drogowców spotkamy tych ulicach Torunia:

Poznańska,

Andersa,

Łódzka,

Kniaziewicza,

Szosa Lubicka,

Chrobrego,

Polna,

Skłodowskiej-Curie,

Wapienna,

Ukośna.​

Do kierowców apelujemy o ostrożność i wyrozumiałość. Drogowcy postarają się, aby utrudnienia nie były bardzo odczuwalne.

