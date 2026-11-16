Toruński kabaret Demakijaż powraca z programem „Szkoła życia”.
Po raz kolejny na scenie można zobaczyć Małgorzatę Kiedrzyńską, Karolinę Liminowicz i Magdę Łęgowską. My z kolei wracamy do korzeni i wspominamy początki kabaretowego życia Demakijażu.
Jak wygląda życie kabaretowe? Czy łatwo jest łączyć je z życiem prywatnym? I w końcu jak to wszystko się zaczęło?
Zapraszamy na rozmowę z toruńskim kabaretem Demakijaż.
Kabaret Demakijaż ze swoim programem „Szkoła życia” wystąpi w najbliższy piątek (20 listopada) w klubie Lizard King na toruńskiej starówce.
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