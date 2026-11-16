Toruński kabaret Demakijaż powraca z programem „Szkoła życia”.

Maria Nowak
Maria Nowak
2026-11-16 18:25

Po raz kolejny na scenie można zobaczyć Małgorzatę Kiedrzyńską, Karolinę Liminowicz i Magdę Łęgowską. My z kolei wracamy do korzeni i wspominamy początki kabaretowego życia Demakijażu.

Kabaret Demakijaż
Autor: Kabaret Demakijaż/ Facebook

Jak wygląda życie kabaretowe? Czy łatwo jest łączyć je z życiem prywatnym? I w końcu jak to wszystko się zaczęło?

Zapraszamy na rozmowę z toruńskim kabaretem Demakijaż.

Wywiad z toruńskim kabaretem Demakijaż

Kabaret Demakijaż ze swoim programem „Szkoła życia” wystąpi w najbliższy piątek (20 listopada) w klubie Lizard King na toruńskiej starówce.

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