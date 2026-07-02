Niezwykłe widowisko i moc atrakcji obok Motoareny. Rozgrzeją Motopark Toruń do czerwoności

Motopark Toruń miejscem niezwykłego wydarzenia

Areną zmagań będzie Motopark Toruń - miejsce, w którym motorsport czuć w powietrzu na każdym kroku. Obiekt położony tuż obok legendarnej Motoareny od lat przyciąga zarówno zawodników, jak i kibiców spragnionych widowiskowych emocji.

Drift Open to jedna z najdłużej działających serii driftingowych w Europie, a każda kolejna runda potwierdza jej międzynarodowy charakter. Na starcie nie zabraknie zawodników z kraju i zagranicy, którzy zmierzą się w trzech klasach: Masters, Pro oraz Pro Am. Maszyny, którymi będą rywalizować, imponują osiągami - od 250 aż do nawet 1000 koni mechanicznych.

- W tym roku organizatorzy zdecydowali się na powrót do klasycznego formatu rywalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych kwalifikacji, co z pewnością ucieszy wiernych fanów driftingu. Dodatkową atrakcją wydarzenia będzie specjalna strefa Petrolheads Unite - zlot samochodów po tuningu, który przyciągnie miłośników motoryzacji w każdej formie. Na miejscu nie zabraknie również foodtrucków serwujących różnorodne smaki, tworząc idealne warunki do spędzenia całego dnia na torze - zapewniają organizatorzy imprezy.

Podczas rundy w Toruniu także będzie dostępna strefa sponsora tytularnego rundy Prime Energy Drink - gdzie uczestnicy będą mogli spotkać wschodzącą gwiazdę motorsportu Kubę Święcha i jego auto! Sportowiec chętnie opowie o swojej karierze i na pewno nie odmówi pamiątkowych zdjęć.

Toruń driftingową stolica Polski. Znamy ceny biletów

Warto również podkreślić, że w Toruniu zawodnicy zmierzą się na trasie punktowanej poprowadzonej w odwróconym kierunku względem dotychczasowych edycji. To nowe wyzwanie, które wymagać będzie jeszcze większej precyzji, kontroli i odwagi, a kibicom zapewni świeże, jeszcze bardziej widowiskowe przejazdy w kontrolowanym poślizgu.

Cennik biletów:

Piątek (dzień treningowy): 40 zł

Sobota (kwalifikacje): 60 zł

Niedziela (finały): 70 zł

Dzieci do lat 10 - wstęp bezpłatny.

Toruń ponownie stanie się driftingową stolicą Polski. - Jeśli kochasz rywalizację, ryk silników i emocje na najwyższym poziomie - nie może Cię tam zabraknąć - podkreślają organizatorzy. Na wydarzenie zaprasza Radio ESKA Toruń.

Galeria ze zdjęciami: Drift Open ponownie rozgrzeje Motopark Toruń!

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