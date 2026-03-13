Zderzenie osobówki z ciężarówką na DK 15! Kierowca zginął na miejscu [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
2026-03-13 11:18

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 13 marca, rano w Szadłowicach na drodze krajowej nr 15. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką, a w wyniku zderzenia śmierć poniósł kierowca osobowego auta. Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana, a na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej.

Tragiczny finał zderzenia w Szadłowicach

W piątkowy poranek, 13 marca, na drodze krajowej nr 15 w Szadłowicach (gmina Gniewkowo) rozegrał się dramat. Informację o tragicznym incydencie przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Służby otrzymały powiadomienie o godzinie 8:20.

Na 207. kilometrze trasy doszło do kolizji renault scenic z samochodem ciężarowym. Uderzenie okazało się potężne. W wyniku odniesionych obrażeń osoba kierująca autem osobowym poniosła śmierć na miejscu zdarzenia.

Obecnie inowrocławscy funkcjonariusze, pracujący pod ścisłym nadzorem prokuratury, analizują szczegóły i przyczyny tej tragedii.

Dwie osoby ranne w Kończewicach

Zanim doszło do dramatu w Szadłowicach, o godzinie 7:51 służby interweniowały na drodze krajowej nr 91 w Kończewicach. W tamtym miejscu zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe, co skutkowało obrażeniami u dwóch osób, które zostały przetransportowane do placówki medycznej.

Trasa w Kończewicach również została całkowicie nieprzejezdna. Dla kierowców zorganizowano objazdy prowadzące przez Chełmżę, a w akcji ratunkowej wzięły udział dwa wozy straży pożarnej. Mundurowi prowadzą postępowanie mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności obu tych porannych zdarzeń na drogach.

Tragedia na DK 15 niedaleko Inwrocławia! Kierowca osobówki zginął na miejscu [ZDJĘCIA]
