Zderzenie osobówki z ciężarówką na DK 15! Kierowca zginął na miejscu [ZDJĘCIA]

Tragiczny finał zderzenia w Szadłowicach

W piątkowy poranek, 13 marca, na drodze krajowej nr 15 w Szadłowicach (gmina Gniewkowo) rozegrał się dramat. Informację o tragicznym incydencie przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Służby otrzymały powiadomienie o godzinie 8:20.

Na 207. kilometrze trasy doszło do kolizji renault scenic z samochodem ciężarowym. Uderzenie okazało się potężne. W wyniku odniesionych obrażeń osoba kierująca autem osobowym poniosła śmierć na miejscu zdarzenia.

Obecnie inowrocławscy funkcjonariusze, pracujący pod ścisłym nadzorem prokuratury, analizują szczegóły i przyczyny tej tragedii.

Dwie osoby ranne w Kończewicach

Zanim doszło do dramatu w Szadłowicach, o godzinie 7:51 służby interweniowały na drodze krajowej nr 91 w Kończewicach. W tamtym miejscu zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe, co skutkowało obrażeniami u dwóch osób, które zostały przetransportowane do placówki medycznej.

Trasa w Kończewicach również została całkowicie nieprzejezdna. Dla kierowców zorganizowano objazdy prowadzące przez Chełmżę, a w akcji ratunkowej wzięły udział dwa wozy straży pożarnej. Mundurowi prowadzą postępowanie mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności obu tych porannych zdarzeń na drogach.

