Parafianie z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie oraz wierni z innych zakątków kraju zjednoczyli się w modlitwie. W środę odprawiono specjalne nabożeństwo, podczas którego zgromadzeni prosili o cudowne ocalenie księdza Krzysztofa Włodarczyka. Duchowny przebywa w szpitalu w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu po dramatycznym wypadku w okolicach Włocławka.

Wielki Piątek. Wypadek księdza Krzysztofa Włodarczyka w Łochocinie

Do tego dramatycznego incydentu doszło 3 kwietnia w godzinach wieczornych. Funkcjonariusze ustalili, że na trasie w miejscowości Łochocin auto osobowe uderzyło w zwierzę.

- W godzinach wieczornych w miejscowości Łochocin. Kierujący Passatem 37 letni mężczyzna z powiatu lipnowskiego uderzył w przebiegającego przez drogę łosia. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami został zabrany do szpitala

- przekazali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień przekazanych przez serwis DDWłocławek, sytuacja zdrowotna kapłana jest skrajnie trudna. Mężczyzna przeszedł do tej pory dwa bardzo skomplikowane zabiegi chirurgiczne i nieustannie przebywa pod ścisłą obserwacją specjalistów.

Wierni proszą o wsparcie dla księdza Krzysztofa Włodarczyka

Wiadomość o tragicznych wydarzeniach wywołała falę poruszenia. Niemal od razu rozpoczęto modlitwy za kapłana. Przedstawiciele Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Włocławskiej opublikowali w sieci niezwykle emocjonalny komunikat.

- W Wielki Piątek doszło do poważnego wypadku samochodowego, w którym został poszkodowany Ksiądz Krzysztof Włodarczyk. Jego stan jest bardzo ciężki i obecnie przebywa w szpitalu. Prosimy Was młodzi o modlitwę, by Bóg miał Go w opiece i dodawał sił do walki

- czytamy na oficjalnym profilu Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Włocławskiej.

Z identyczną prośbą zwróciła się organizacja Lednica2000, z którą poszkodowany duchowny współpracował od wielu lat.

- Kochani, prosimy Was dziś o modlitwę za ks. Krzysztofa, który każdego roku przyjeżdża na Lednicę — zarówno z młodymi, jak i z seniorami. Dotarła do nas wiadomość o jego ciężkim wypadku i bardzo poruszyło to nasze lednickie serca. Dziś chcemy otoczyć go modlitwą całej naszej wspólnoty. Prosimy o siłę, pokój, potrzebne łaski i powrót do zdrowia. Jeśli możesz, zatrzymaj się na chwilę i odmów choć jedno „Zdrowaś Maryjo” w jego intencji. Lednica to wspólnota, która pamięta. Dziś jesteśmy sercem przy ks. Krzysztofie

- przekazano w mediach społecznościowych stowarzyszenia Lednica2000.

Reakcje parafian po wypadku. Ksiądz Krzysztof zasłynął podczas pandemii

W przestrzeni wirtualnej zaroiło się od wpisów osób, które osobiście poznały duszpasterza i miały okazję doświadczyć jego dobroci. Pozostawione komentarze dobitnie pokazują, jak wielkim szacunkiem darzono tego kapłana.

"Najlepszy z najlepszych Kapłan. Boże Ty wszystko możesz!!! Prosimy Ciebie Boże wysłuchaj nas. Cały Turek jest z Tobą Księże Krzysztofie."

Inna osoba napisała:

"Nie ustaję w modlitwie za powrót do zdrowia Wspaniały kapłan, był u nas w Turku."

Z kolei pewna kobieta, biorąca udział we wspólnym nabożeństwie, nie kryła ogromnego poruszenia całą sytuacją:

"Dzisiejsza msza była dla mnie czymś wyjątkowym. Doświadczyłam ogromu dobra i wielkich serc – zarówno w pięknym, poruszającym kazaniu, jak i w obecności tylu ludzi. Ta wspólnota, modlitwa i wzajemne wsparcie pokazały, jak wiele w nas jest życzliwości i nadziei. To wszystko było też świadectwem tego, jakim człowiekiem jest Ksiądz Krzysztof - ile dobra dał innym i jak bardzo jest dla ludzi ważny. Wyszłam z tej mszy z wiarą jeszcze silniejszą niż wcześniej."

Ksiądz Krzysztof Włodarczyk cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży, a wszystko za sprawą swojego nieszablonowego podejścia do spraw wiary. W czasie trwania pandemii wykazał się wielką pomysłowością, udzielając wiernym sakramentu pokuty prosto z samochodu. Jego aktywność duszpasterska spotkała się z uznaniem twórców internetowego profilu „Fajny Ksiądz”.