Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Rowerzystka zginęła pod kołami samochodu!

Policja ustala przyczyny wypadku

Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładny przebieg zdarzenia, w tym prędkość pojazdu oraz warunki panujące na drodze. Wciąż trwają czynności mające wyjaśnić, dlaczego kierująca straciła panowanie nad autem.

To już kolejny tragiczny wypadek w regionie z udziałem rowerzysty, do którego doszło w ostatnim czasie. Służby apelują o ostrożność, szczególnie przy manewrach wyprzedzania na wąskich drogach powiatowych, gdzie margines błędu jest minimalny.

Apel policji po tragedii: Uważaj na drodze!

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w miejscach, gdzie widoczność jest ograniczona. Manewr wyprzedzania zawsze wiąże się z ryzykiem, a jego nieprawidłowe wykonanie może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Pamiętajmy o tym, że na drodze jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu.

