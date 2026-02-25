Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Rowerzystka zginęła pod kołami samochodu!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-25 10:27

W miejscowości Ariany w Kujawsko-Pomorskiem doszło do tragicznego wypadku. 44-letnia rowerzystka zginęła na miejscu po tym, jak została potrącona przez samochód osobowy. Wypadek miał miejsce na drodze powiatowej nr 2612, a jego okoliczności są wstrząsające. 26-letnia kierująca samochodem osobowym podczas manewru wyprzedzania straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w prawidłowo jadącą rowerzystkę. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon kobiety.

Ambulans

i

Autor: Archiwum serwisu

Polecany artykuł:

Kierowcy muszą mieć się na baczności. Nowe przepisy mogą stać się koszmarem dla…

Policja ustala przyczyny wypadku

Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładny przebieg zdarzenia, w tym prędkość pojazdu oraz warunki panujące na drodze. Wciąż trwają czynności mające wyjaśnić, dlaczego kierująca straciła panowanie nad autem.

To już kolejny tragiczny wypadek w regionie z udziałem rowerzysty, do którego doszło w ostatnim czasie. Służby apelują o ostrożność, szczególnie przy manewrach wyprzedzania na wąskich drogach powiatowych, gdzie margines błędu jest minimalny.

Apel policji po tragedii: Uważaj na drodze!

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w miejscach, gdzie widoczność jest ograniczona. Manewr wyprzedzania zawsze wiąże się z ryzykiem, a jego nieprawidłowe wykonanie może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Pamiętajmy o tym, że na drodze jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu.

Czy zdałabyś test na kartę rowerową?
Pytanie 1 z 10
Droga dla rowerów to:
Pokaz pierwszej pomocy
wypadek
rowerzyści
Policja