Dramat w powiecie lipnowskim

W miejscowości Kikół dokonano makabrycznego odkrycia. Na terenie jednej z prywatnych posesji funkcjonariusze natrafili na zwłoki 35-letniego mężczyzny. Sprawa ma charakter kryminalny, a mundurowi natychmiast zatrzymali podejrzewanego o udział w zdarzeniu 44-latka. Miejscowe służby pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci mieszkańca gminy.

„W poniedziałek w Kikole doszło do tragicznego zdarzenia. Na jednej z posesji znalezione zostało ciało mężczyzny, to 35-letni mieszkaniec gminy Kikół. Do tej sprawy został zatrzymany 44-letni mieszkaniec także tej gminy. Śledztwo prowadzi prokuratura w Lipnie”

- poinformowała nas nadkom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Nieoficjalnie: krwawy finał kłótni znajomych

Śledczy oszczędnie dawkują informacje, zasłaniając się dobrem postępowania, jednak do mediów przedostają się nieoficjalne ustalenia. Wszystko wskazuje na to, że między mężczyznami wywiązała się gwałtowna awantura. Według doniesień lokalnych dziennikarzy, sprzeczka zakończyła się użyciem niebezpiecznego narzędzia.

„Policjanci nie przekazują szczegółów sprawy, ale według nieoficjalnych informacji między mężczyznami miało dojść do kłótni, w czasie której jeden z nich użył noża. 35-latek, który zmarł, miał kilka ran od ostrego narzędzia”

- czytamy w portalu wloclawek.naszemiasto.

Podobne doniesienia płyną z serwisu o2.pl, który wskazuje, że ofiara i domniemany sprawca znali się wcześniej.

„Według ustaleń portalu o2.pl, do zabójstwa doszło w wyniku kłótni między dwoma znajomymi. Jeden z mężczyzn miał wyciągnąć nóż i zaatakować kolegę, który zmarł zanim służby ratunkowe dotarły na miejsce”

- podaje serwis.

Intensywne działania śledczych na miejscu zbrodni

Teren, na którym znaleziono zwłoki, przez wiele godzin był odcięty przez grupę dochodzeniowo-śledczą. Pod ścisłym nadzorem prokuratora technicy kryminalistyki zabezpieczali wszelkie ślady mogące pomóc w odtworzeniu przebiegu wydarzeń. Potwierdzono, że na ciele zmarłego ujawniono rany kłute. Zatrzymany mężczyzna przebywał na tej samej posesji w momencie przyjazdu służb. Trwają czynności procesowe, które zadecydują o postawieniu ewentualnych zarzutów.