Potężny pożar w firmie Chemikor i ewakuacja szpitala!

Włocławek: Potężny pożar zakładu Chemikor przy ul. Barskiej

Informacje o pożarze na terenie firmy Chemikor pojawiły się w poniedziałek (22 czerwca), przed godziną 8:00. Służby zdecydowały o ewakuacji pobliskiego szpitala.

- Ewakuowaliśmy 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Byli tam pacjenci na rehabilitacjach. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie. Zostały podstawione autobusy i te osoby zostały ewakuowane - powiedział reporterce Radia ESKA Toruń bryg. mgr Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy KM PSP we Włocławku.

W środku znajdowały się m.in. żywice i rozpuszczalniki. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Po godzinie 8 lokalne media, w tym Portal Włocławek (wideo załączamy pod tekstem) informowały, że na miejsce docierają kolejne jednostki straży pożarnej. W tej chwili jest ich ponad 30. Mieszkańcy widzieli kłęby dymu z kilku kilometrów. Jakość powietrza ma w najbliższym czasie zbadać włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Przyczyny i okoliczności wybuchu pożaru wyjaśni stosowne postępowanie. Do sprawy będziemy wracać, materiał będzie aktualizowany!

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