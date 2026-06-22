Potężny pożar w firmie Chemikor i ewakuacja szpitala!

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Marta Łazarska
Marta Łazarska
2026-06-22 10:01

Trwa walka z pożarem na ulicy Barskiej we Włocławku. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Szczegóły poznała reporterka Radia ESKA Toruń! Przekazujemy je w poniższym materiale.

Strażak Państwowej Straży Pożarnej w beżowym mundurze i czerwonym kasku stoi tyłem do obserwatora, obok niego zaparkowany jest czerwony wóz strażacki z widocznym napisem TGM 18.320. W tle widać policjanta w żółtej kamizelce. Więcej o akcji strażaków przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Piotr Stańczak/zdjęcie ilustracyjne

Włocławek: Potężny pożar zakładu Chemikor przy ul. Barskiej

Informacje o pożarze na terenie firmy Chemikor pojawiły się w poniedziałek (22 czerwca), przed godziną 8:00. Służby zdecydowały o ewakuacji pobliskiego szpitala.

- Ewakuowaliśmy 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Byli tam pacjenci na rehabilitacjach. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie. Zostały podstawione autobusy i te osoby zostały ewakuowane - powiedział reporterce Radia ESKA Toruń bryg. mgr Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy KM PSP we Włocławku.

W środku znajdowały się m.in. żywice i rozpuszczalniki. Na szczęście nie ma poszkodowanych.  Po godzinie 8 lokalne media, w tym Portal Włocławek (wideo załączamy pod tekstem) informowały, że na miejsce docierają kolejne jednostki straży pożarnej. W tej chwili jest ich ponad 30. Mieszkańcy widzieli kłęby dymu z kilku kilometrów. Jakość powietrza ma w najbliższym czasie zbadać włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Przyczyny i okoliczności wybuchu pożaru wyjaśni stosowne postępowanie. Do sprawy będziemy wracać, materiał będzie aktualizowany!

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