Żeby przetrwać upały, otworzyła lodówkę i włożyła do niej głowę. W mieście było piekielnie gorąco

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Mariusz Korzus
2026-06-29 10:53

To był dzień, który mieszkańcy zapamiętają na długo z powodu piekielnych temperatur. W Toruniu padły rekordy ciepła, a ludzie szukali jakichkolwiek sposobów na ochłodę. Jedna z mieszkanek najpierw próbowała schłodzić się przy pomocy wiatraka, a gdy to nie pomogło, postanowiła włożyć głowę do lodówki.

Rekordowe upały w Toruniu. Starówka całkowicie opustoszała

Poniedziałkowa aura przyniosła pewne ukojenie, z temperaturą wynoszącą 27 stopni. Zarówno pani Marta, jak i inni mieszkańcy miasta mają nadzieję, że niedzielny skwar już nie wróci w takiej skali. Sytuacja z ostatniego dnia weekendu w Toruniu była bowiem niezwykle trudna do wytrzymania. Zazwyczaj pełna turystów i przechodniów starówka świeciła pustkami. Lokale gastronomiczne odnotowały brak gości. Przyczyną tego zjawiska był niesamowity żar, ponieważ temperatury sięgnęły ponad 40 stopni w cieniu.

Polecany artykuł:

Czarny weekend w Polsce. Woda pochłonęła 17 ofiar w ciągu zaledwie jednej doby

Mieszkańcy Torunia walczą z upałem. Piją maślankę i stosują okłady

W jaki sposób torunianie starali się przetrwać ten trudny czas? Ludzie wymyślali różne metody, aby uciec przed słońcem i zminimalizować skutki wysokich temperatur.

– Ratuje się maślanką. Zimnymi okładami na kark i tym, że mam zasłonięte okna – przekazała w rozmowie z "Super Expressem" 78-letnia pani Jadwiga.

– Ja zaczynam pracę o siódmej rano. Pójdę do niej w poniedziałek już o szóstej i będę w niej tak długo aż mnie z niej wyrzucą – powiedziała z kolei 55-letnia pani Joanna.

– Poradziliśmy sobie świetnie z tymi upałami. W pracy miałam klimatyzacje. Jak przeszłam na emeryturę zamontowaliśmy ją w domu. Dlatego jak są takie upały nie wychodzimy z domu. Z samego rana podlewamy działkę a zakupy robimy do 9:00. Potem wracamy do domu i czytamy książki – wyznali w rozmowie z reporterami 65-letnia Krystyna oraz 78-letni Tadeusz.

Włożyła głowę do lodówki. Szukała ratunku przed upałem

Z brakiem klimatyzacji musiała zmierzyć się 19-letnia Martyna Krajczewska.

– Mam w domu mały wentylator. On jednak nic nie dawał. Otworzyłam lodówkę trzymałam głowę w środku. W pewnym momencie na dworze było zimnej niż w mieszkaniu. Nie wiem dlaczego – przyznała w wywiadzie dla "Super Expressu" dziewczyna.

– Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie takiego piekła – podsumowała 19-latka.

Dziewczyna w brązowych spodniach i topie, z głową włożoną do otwartej lodówki, szuka ochłody w upalne dni. Na okrągłym zdjęciu w rogu widzimy uśmiechniętą Martynę Krajczewską. Artykuł o tym, jak torunianie radzą sobie z upałem, przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 7
Sonda
Jak znosisz upały?
Tropikalny upał w Szczecinie
upały
upał
lodówka
upał sposoby
upał w polsce
Toruń