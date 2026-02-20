Napad z nożem w toruńskim markecie

Dramatyczne sceny rozegrały się 17 lutego 2026 roku w jednym ze sklepów na toruńskim Bydgoskim Przedmieściu. Sprawca wszedł do środka i ukradł artykuły spożywcze o wartości przekraczającej 100 złotych. Gdy próbował opuścić market, interweniował pracownik ochrony. Wtedy do akcji wkroczył wspólnik złodzieja, który grożąc ochroniarzowi nożem, umożliwił im ucieczkę z łupem.

Błyskawiczna akcja Grupy Szybkiego Reagowania w Toruniu

Na zgłoszenie o napadzie natychmiast zareagował dyżurny toruńskiej policji, który na miejsce wysłał patrol ze Śródmieścia oraz elitarną Grupę Szybkiego Reagowania. Policjanci po przybyciu do sklepu zabezpieczyli nagrania z monitoringu, co pozwoliło ustalić wygląd sprawców i kierunek ich ucieczki. Po krótkich poszukiwaniach funkcjonariusze GSR namierzyli i obezwładnili obu mężczyzn, którzy ukryli się w pobliskiej kamienicy. Zatrzymani to mieszkańcy Torunia w wieku 25 i 39 lat, którzy trafili prosto do policyjnego aresztu.

Złodzieje z Torunia usłyszeli zarzuty. To nie jedyna ich kradzież

Praca śledczych z toruńskiego Śródmieścia szybko wykazała, że zatrzymani mają na koncie więcej przestępstw. Zebrany materiał dowodowy połączył ich z co najmniej czterema innymi zuchwałymi kradzieżami w lokalnych marketach, skąd wynosili artykuły spożywcze i przemysłowe. Policja nie wyklucza, że lista zarzutów wkrótce się wydłuży, gdy na jaw wyjdą kolejne fakty. 19 lutego 2026 roku podejrzani stanęli przed prokuratorem, który zastosował wobec nich dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju, a za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat.

Kim są policjanci z Grupy Szybkiego Reagowania?

Grupa Szybkiego Reagowania to specjalna formacja w strukturach toruńskiej policji, powołana do realizacji najtrudniejszych zadań. Jej funkcjonariusze interweniują w sytuacjach, gdzie występuje najwyższe zagrożenie, na przykład podczas zatrzymywania osób uzbrojonych w niebezpieczne narzędzia. Policjanci z GSR dysponują specjalistycznym wyposażeniem i przechodzą rygorystyczne szkolenia, prowadzone między innymi przez policyjnych kontrterrorystów. Dzięki temu są w stanie szybko i skutecznie neutralizować zagrożenie, chroniąc bezpieczeństwo mieszkańców.

Źródło: Policja.pl