Zderzenie szkolnego autobusu z audi. Na miejsce wezwano śmigłowce LPR

Zderzenie autobusu szkolnego i audi w Woli Skarbkowej. Ranni trafili do szpitali

We wtorek 17 marca po południu w Woli Skarbkowej w okolicach Radziejowa (województwo kujawsko-pomorskie) szkolny autobus zderzył się z samochodem osobowym marki audi. Zgłoszenie o wypadku dotarło do dyspozytorów pogotowia o godzinie 14.20. Na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki policji, straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego, a powaga sytuacji wymusiła wezwanie dwóch helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rzecznik radziejowskiej komendy potwierdził, że w wyniku tego niebezpiecznego zajścia poszkodowani zostali najmłodsi pasażerowie podróżujący autem osobowym. Śmigłowce przetransportowały dwoje rannych do placówek medycznych w Płocku oraz Toruniu. Dzieci uskarżały się na dolegliwości bólowe i wymagały natychmiastowej interwencji lekarskiej.

- Dwoje dzieci zostało przetransportowanych śmigłowcami LPR do szpitali w Toruniu i Płocku natomiast pasażerka, matka, została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala we Włocławku - powiedział Radiu ESKA Michał Sochaczewski ze straży pożarnej w Radziejowie.

Poszkodowani podróżowali samochodem osobowym. Pasażerom autobusu nic się nie stało

„Z autobusu nikt nie ucierpiał. Podróżowało nim ośmioro dzieci. W Audi były cztery osoby, dwoje dorosłych i dwoje dzieci, które uskarżały się na różne dolegliwości” - przekazał polsatnews.pl mł. ogn. Patryk Wojciechowski.

Teraz śledczy pracują nad ustaleniem wszystkich okoliczności tego groźnego incydentu. Mundurowi na miejscu starają się zrekonstruować dokładny przebieg zdarzenia i określić, który z kierujących ponosi odpowiedzialność za zderzenie. Funkcjonariusze prowadzą szczegółowe oględziny zniszczonych pojazdów, zabezpieczają miejsce wypadku i gromadzą zeznania świadków. Służby wciąż zbierają dane, dlatego wkrótce powinny pojawić się nowe informacje w sprawie wypadku w Woli Skarbkowej.