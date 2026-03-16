Zderzenie na drodze w Cierpicach. Osobówka wbiła się w samochód ciężarowy!

Anna Kisiel
2026-03-16 15:59

W poniedziałek 16 marca na trasie w Cierpicach niedaleko Torunia miało miejsce bardzo groźne zderzenie. Według ustaleń interweniujących strażaków w zdarzeniu uczestniczyło auto osobowe oraz ciężarówka. W wyniku tego incydentu jedna osoba odniosła obrażenia i wymagała natychmiastowej hospitalizacji.

Groźny wypadek na DK15 w Cierpicach

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 marca, około godziny 12.30 w okolicach Torunia. Do zderzenia doszło dokładnie na 226. kilometrze trasy, przebiegającej przez Cierpice w gminie Wielka Nieszawka. Na tej ruchliwej drodze samochód osobowy uderzył w jadący pojazd ciężarowy.

Z informacji przekazanych przez Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wynika, że autami podróżowali sami kierujący. W efekcie tego mocnego uderzenia obrażenia odniósł kierowca prowadzący mniejsze auto. 

Do zabezpieczenia miejsca wypadku i sprawnego usunięcia jego skutków zadysponowano łącznie cztery wozy strażackie. Na miejscu intensywnie działały załogi z toruńskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 1 oraz 2.

Niełatwe warunki na drogach Kujaw i Pomorza

Służby ratunkowe zwracają uwagę, że od samego świtu nad całym regionem kujawsko-pomorskim towarzyszył nam deszcz, co drastycznie obniżał poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Śliska jezdnia zdecydowanie wydłuża proces zatrzymywania auta, a pojazdy znacznie łatwiej tracą przyczepność przy szybszej jeździe. 

Mundurowi nieustannie apelują do zmotoryzowanych o zdjęcie nogi z gazu, pilne dostosowanie tempa do aury oraz utrzymywanie bezpiecznego dystansu. 

