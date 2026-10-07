Zmiany w sanatoriach od 2027 roku. Koniec z dodatkowym finansowaniem

Zmiany w sanatorium. Zabiegi w sanatorium będą lepiej dopasowane do pacjenta

Jedną z najważniejszych zmian będzie większa indywidualizacja leczenia. Program pobytu ma w większym stopniu uwzględniać konkretną sytuację zdrowotną kuracjusza. Przy ustalaniu terapii znaczenie będą miały m.in. wiek pacjenta, rozpoznanie choroby oraz kierunek leczniczy uzdrowiska.

W praktyce oznacza to, że osoby przebywające w tym samym sanatorium nie muszą otrzymywać identycznego zestawu zabiegów. Nawet jeśli mają podobne schorzenia, lekarz może uwzględnić ich indywidualne potrzeby, stan zdrowia czy przeciwwskazania. Dla kuracjusza oznacza to przede wszystkim odejście od myślenia, że każdy pacjent powinien mieć dokładnie taki sam plan leczenia.

Sanatoria dostaną większą swobodę

Nowe przepisy mają także dać placówkom większą elastyczność w organizowaniu leczenia. Sanatoria nie będą już zobowiązane do realizowania świadczeń we wszystkich kierunkach leczniczych przypisanych do konkretnego uzdrowiska. Placówka będzie mogła lepiej dostosować swoją działalność do własnych możliwości oraz rzeczywistego zapotrzebowania pacjentów.

Co to jednak konkretnie znaczy? To, że dana miejscowość uzdrowiskowa ma określone kierunki lecznicze, nie będzie oznaczało, że każde sanatorium znajdujące się w tej miejscowości zaoferuje dokładnie taki sam zakres leczenia.

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Likwidacja współczynnika korygującego 1,05

Duża zmiana dotyczy również pieniędzy. Od 2027 roku zniknie tzw. współczynnik korygujący 1,05. Mechanizm oznaczał dodatkowe 5 proc. przy rozliczaniu określonych świadczeń w lecznictwie uzdrowiskowym. NFZ zdecydował o jego likwidacji, ponieważ – jak argumentuje Fundusz – mechanizm nie przyniósł oczekiwanych i możliwych do zmierzenia efektów jakościowych.

W praktyce oznacza to, że placówki nie będą już mogły zwiększać wartości objętych nim rozliczeń o dodatkowe 5 proc. Jeśli dane świadczenie było wycenione na 100 zł, po zastosowaniu współczynnika do rozliczenia przyjmowano 105 zł. Od 2027 roku takie podwyższenie nie będzie już stosowane.