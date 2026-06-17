Nieprzytomny mężczyzna leżał na klatce schodowej. 50-latek zatrzymany

Włocławek. Nieprzytomny mężczyzna na klatce schodowej. Miał rany kłute

O wtorkowym koszmarze, do którego doszło 16 czerwca około godziny 16:00 na klatce schodowej przy ul. Toruńskiej, poinformowali dziennikarze Radia PiK. Informacje te w rozmowie z przedstawicielką miejscowej komendy zweryfikował również reporter "Super Expressu".

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni mężczyzna miał rany kłute. Został przetransportowany do szpitala, gdzie znajduje się pod opieką lekarzy. Na miejscu zdarzenia czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora

- przekazała podkom. Renata Wróblewska-Czaplicka z KMP we Włocławku.

W związku z dramatycznym odkryciem mundurowi ujęli 50-letniego mężczyznę. Z pierwszych ustaleń śledczych wynika, że obaj mężczyźni przebywali wcześniej w tym samym mieszkaniu. W chwili ujęcia przez funkcjonariuszy 50-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Dokładne powody ataku nie są na razie jasne, a sprawca nie usłyszał jeszcze zarzutów. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja w porozumieniu z prokuraturą. Sprawie będziemy się przyglądać.

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