Zażyła tabletkę i włożyła płód do zamrażarki. Reporterzy dotarli do 33-letniej Pauliny

Dramat w centrum Wąbrzeźna. Paulina F. ukryła płód w zamrażarce

W jednym z największych budynków w centrum Wąbrzeźna, na nieoświetlonym korytarzu pełnym małych mieszkań, mieszka Paulina F. Kobieta w październiku skończy 34 lata, jednak jej wygląd sprawia, że wydaje się znacznie starsza. W niewielkim lokalu wychowuje dwoje małych dzieci w wieku niespełna roku i dwóch lat. Niedawno zaszła w kolejną ciążę. Aby uniknąć narodzin, zażyła tabletkę poronną, a następnie zawinęła płód w ręcznik i umieściła go w zamrażarce. O tym dramacie pisaliśmy na portalu ESKA Toruń News m.in. w tym miejscu.

Dziennikarze "Super Expressu" pojechali na miejsce dramatu. Reporterzy próbowali zapytać Paulinę F. o to, dlaczego zdecydowała się na tak desperacki krok w zaawansowanej ciąży, skoro mogła oddać dziecko do adopcji. Kobieta odmówiła jednak rozmowy z reporterami. Gwałtownie zatrzasnęła drzwi i stanowczo dała do zrozumienia, że nie życzy sobie niezapowiedzianych wizyt. W poniedziałek, po tym jak w rozmowie telefonicznej wyznała partnerowi, co zrobiła, została zatrzymana przez funkcjonariuszy. Po przesłuchaniu w charakterze świadka została zwolniona.

Dramat w województwie kujawsko-pomorskim. Kto poniesie odpowiedzialność?

Polskie prawo nie pociąga do odpowiedzialności karnej samej matki za dokonanie aborcji. Kara grozi natomiast osobom, które pomagają lub nakłaniają do takiego czynu, za co przewiduje się do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Wąbrzeźnie, Janusz Biewald, przekazał, że w czwartek (11 czerwca) zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa będą wyniki zaplanowanej sekcji zwłok. Jeśli okaże się, że doszło do poronienia, przed sądem staną osoby, które namawiały 33-latkę do zażycia pigułek lub jej je sprzedały. Jeżeli natomiast biegli ustalą, że po zażyciu tabletek dziecko przyszło na świat żywe, kobieta może zostać oskarżona o dzieciobójstwo. Zgodnie z kodeksem karnym, za to przestępstwo grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Decydujące będą zatem ekspertyzy specjalistów.

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