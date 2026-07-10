Zuzia sprzedaje jagodzianki przy DK91. Pieniądze z bułeczek trafią do schroniska

Stoisko z jagodziankami przy DK 91

O tym urokliwym pomyśle dowiedzieliśmy się dzięki relacji pewnego kierowcy opublikowanej na grupie na Facebooku. Mężczyzna wracał z nadmorskiego wypoczynku w stronę Grudziądza i to właśnie on zamieścił w sieci opowieść o przydrożnym straganie z domowymi przysmakami.

Jagodzianki za 5 zł wsparciem dla zwierząt

Internauta opisał, że zjechał na boczną drogę niedaleko trasy krajowej nr 91 i przed prywatną posesją dostrzegł nietypowy punkt handlowy. W ofercie znajdowały się tam świeżo upieczone drożdżówki pełne jagód, wycenione na symboliczne 5 złotych za sztukę. Podróżny przyznał w swoim wpisie, że jakość wypieków przerosła jego oczekiwania, a po ich skosztowaniu żałował, iż nie wykupił całego zapasu.

Na jednej z bocznych dróg, przed jednym z okolicznych domów napotkaliśmy takie oto stoisko samoobsługowe. Kupiliśmy dwie nabite jagodami bułeczki. Za jedyne 5 zł 😯 teraz żałuję, że nie wykupiliśmy wszystkich.... Zjedliśmy pyszne jagodzianki i dołożyliśmy cegiełkę żeby wesprzeć małą Zuzię w pomocy zwierzątkom [...] - czytamy w poście na grupie Toruń Ogłoszenia.

Zuzia razem z babcią pomaga bezdomnym zwierzętom

Obok smakołyków wystawiona była własnoręcznie napisana przez Zuzię wiadomość. Z krótkiego komunikatu wynikało, że dziewczynka przygotowuje słodkości wspólnie ze swoją babcią, a cały dochód z ich sprzedaży ma zasilić konto placówki opiekującej się porzuconymi czworonogami.

Razem z babcią upiekłyśmy pyszne bułeczki z jagodami. Pieniążki zebrane ze sprzedaży chcę przeznaczyć dla biednych i bezdomnych piesków oraz kotków ze schroniska. Proszę częstować się bułeczkami. Pieniążki proszę wrzucać do słoiczka. Można też płacić blikiem [...] - napisała dziewczynka na kartonie przy drodze.

Warto dodać, że cały mechanizm zakupu opiera się na pełnym zaufaniu do klientów. Nie ma tam żadnego sprzedawcy, a każdy przejezdny samodzielnie pobiera towar i zostawia określoną kwotę za wybrane bułeczki.