Zwłoki mężczyzny w Wiśle. Przypadkowy przechodzień natknął się na dryfujące ciało

Zwłoki w Wiśle w Ciechocinku. Przechodzień zaalarmował służby

W Ciechocinku dokonano tragicznego odkrycia.

W wodach Wisły unosiło się ciało mężczyzny.

Służby pracują nad identyfikacją zmarłego.

Trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia i tożsamość ofiary.

Zgłoszenie o dramatycznym znalezisku wpłynęło do dyspozytorów w piątek, 13 marca, około godziny 13:25, o czym informuje „Gazeta Pomorska”. Asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim, poinformowała w rozmowie z portalem, że przypadkowy świadek dostrzegł dryfujące w nurcie rzeki zwłoki w rejonie ulicy Lipnowskiej. Zszokowany przechodzień niezwłocznie powiadomił o sytuacji policję oraz straż pożarną.

Akcja służb przy przystani wędkarskiej. Trwa identyfikacja ofiary

Jak zwracają uwagę dziennikarze portalu, interwencja miała miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowej przystani wędkarskiej. Za wydobycie ciała z wody odpowiadali strażacy, a w operacji brali udział także ratownicy WOPR przybyli z Torunia. Działania ratunkowe wszystkich zaangażowanych jednostek zakończyły się o godzinie 14:57. Obecnie organy ścigania prowadzą niezbędne czynności, które mają na celu ostateczne potwierdzenie personaliów zmarłego mężczyzny wyłowionego z Wisły.

