13-letnia Amelka zginęła w koszmarnym wypadku. Szkoła żegna uczennicę. "Jej uśmiech, dobroć i obecność"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-26 5:03

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli pogrążył się w głębokim smutku po stracie trzynastoletniej Amelki. Nastolatka poniosła śmierć wraz ze swoją matką Karoliną w dramatycznym zderzeniu niedaleko Włocławka. Uczennica miała w piątek odebrać świadectwo szkolne. Niestety zamiast uroczystości zakończenia roku, cała społeczność z ogromnym żalem opłakuje przedwczesne odejście dziewczynki.

Kondolencje dla Amelii z pikselizowanym zdjęciem na tle uszkodzonego drzewa po wypadku, w którym zginęła 13-letnia dziewczynka i jej matka. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Piotr Lampkowski, Facebook / Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli

Wpis szkoły w Kąkowej Woli po śmierci 13-letniej Amelki

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne postanowiły uczcić pamięć tragicznie zmarłej uczennicy publikując wzruszający wpis w mediach społecznościowych.

"Z ogromnym smutkiem żegnamy Amelkę, uczennicę klasy VI naszej szkoły. Jej uśmiech, dobroć i obecność na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a jej będzie nam bardzo brakować. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Spoczywaj w pokoju, Amelko"

Przekazane przez dyrekcję słowa doskonale oddają ogromne poczucie straty i przygnębienia odczuwanego przez wszystkich pracowników oraz uczniów.

Pod wpisem natychmiast zaroiło się od komentarzy dowodzących, że nastolatka cieszyła się powszechną sympatią w swoim otoczeniu. Lokalna społeczność wraz z uczniami z trudem powstrzymuje emocje i wspomina szóstoklasistkę jako niezwykle radosną oraz życzliwą osobę.

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Reakcje internautów na śmierć 13-letniej Amelki

Pod facebookowym wpisem zaczęły pojawiać się liczne wyrazy wsparcia oraz głębokiego szoku wywołanego tą niespodziewaną tragedią:

„Serce pęka… za wcześnie. Śpij spokojnie Aniołku”

„Niewyobrażalna tragedia. Wciąż nie wierzę, że to prawda…”

„Była taka młoda, taka śliczna”

Powyższe wpisy zamieszczali często użytkownicy, którzy nawet nie mieli okazji osobiście poznać zmarłej trzynastolatki. Pokazują one jednak powszechny ból z powodu przedwczesnej utraty życia tak młodej osoby.

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Kiedy w nadchodzący piątek inni uczniowie odbiorą dokumenty promujące do kolejnej klasy, miejsce zmarłej trzynastolatki pozostanie całkowicie puste. Przedstawiciele szkoły deklarują przygotowanie specjalnego kącika upamiętniającego dziewczynkę, gdzie zapłoną znicze i zostaną złożone kwiaty obok jej fotografii.

Nabożeństwo w intencji Karoliny i jej córki odbędzie się w kościele parafialnym w miejscowości Dobre w sobotę, 27 czerwca o godzinie 10:00.

Śmiertelny wypadek pod Włocławkiem. Auto uderzyło w drzewo

Przypomnijmy, do tego wstrząsającego zdarzenia doszło we wtorek, 23 czerwca. Samochód marki Opel, w którym znajdowały się kobieta i jej trzynastoletnia córka, z wielkim impetem uderzył w przydrożne drzewo. Potężne zniszczenia pojazdu zmusiły interweniujących strażaków do wykorzystania narzędzi hydraulicznych w celu ewakuacji poszkodowanych. Niestety obie zginęły na miejscu.

Funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora wciąż badają dokładne okoliczności niespodziewanego zjechania pojazdu z trasy. Ślady na miejscu zdarzenia mogą sugerować jazdę z nadmierną prędkością, jednak ostateczna opinia dotycząca przyczyn tragedii jeszcze nie zapadła.

Mieszkańcy wspominają 13-letnią Amelkę

Zarówno rówieśnicy, jak i dorośli są absolutnie zgodni w swoich wypowiedziach, że szóstoklasistka wyróżniała się wspaniałym charakterem. Ten nagły i śmiertelny incydent pozostawił po sobie bolesną wyrwę w sercach wszystkich znajomych.

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