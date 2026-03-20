Darmowy koncert w Toruniu. Wystąpi gigant światowej sceny

Konrad Marzec
2026-03-20 9:03

Już pod koniec marca w Toruniu wystartują Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce Kujawy Pomorze 2026. Z okazji inauguracji na Rynku Staromiejskim zaplanowano specjalny koncert pod hasłem „Sprintem do gwiazd”. Publiczność rozgrzeją m.in. Oskar Cyms, Gromee oraz Ray Wilson, były wokalista kultowej grupy Genesis.

Autor: Wojciech Pędzich / CC Wikipedia/ CC BY-SA 4.0 Ray Wilson, były wokalista legendarnego zespołu Genesis

Darmowy występ Raya Wilsona w Toruniu

Wkrótce Toruń zamieni się w prawdziwą stolicę globalnej lekkoatletyki. Zmagania czołowych sportowców potrwają kilka dni, a wieczorną sesję poprzedzi uroczyste otwarcie z udziałem zagranicznych gwiazd. Na mieszkańców i turystów czeka mnóstwo atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Polecany artykuł:

"Polowanie" na jedzenie w sanatorium. Kuracjusz ujawnia kulisy

- Uroczystości inauguracyjne wzbogaci wyjątkowy koncert „Sprintem do gwiazd”, który odbędzie się 20 marca o godz. 16 na Rynku Staromiejskim w Toruń. Na scenie pojawią się artyści o międzynarodowej i ogólnopolskiej renomie - Ray Wilson, Oskar Cyms oraz Gromee - czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Polecany artykuł:

Halowe Mistrzostwa Świata 2026. Szczegóły strefy kibica w centrum Torunia

Wielu sympatyków muzyki doskonale kojarzy Raya Wilsona, który w drugiej połowie lat 90. był głównym wokalistą legendarnego Genesis. Szkot ma na swoim koncie również wspólne koncertowanie z nieżyjącą już Dolores O’Riordan z zespołu Cranberries. Artysta na stałe przeniósł się do Polski, zamieszkując w Poznaniu, gdzie aktywnie prowadzi własną fundację.

Sportowe gwiazdy na toruńskim rynku

Wydarzenie będzie nie tylko muzycznym widowiskiem, ale także okazją do spotkania z legendami polskiej lekkoatletyki. Na scenie pojawią się m.in. Anna Rogowska, Jacek Wszoła, Paweł Wojciechowski, a także rekordziści sprintów Marian Woronin i Marcin Urbaś. Spotkania i rozmowy z mistrzami poprowadzi Agata Konarska. Wstęp na koncert jest bezpłatny - dodają organizatorzy.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Jak informują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, zabytkowymi uliczkami przemaszeruje specjalny korowód, startujący z Rynku Nowomiejskiego i kierujący się na Rynek Staromiejski. Ten kolorowy pochód ma stanowić idealne połączenie lokalnej tradycji z duchem wielkich zawodów sportowych.

Wydarzenie będzie rzecz jasna częścią Halowych Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Kujawy Pomorze 2026 i jednocześnie prezentacją dziedzictwa kulturowego Kujaw i Pomorza - zapewniają władze regionu.

W radosnym tłumie nie zabraknie postaci historycznych, w tym słynnego astronoma Mikołaja Kopernika w otoczeniu osób uświeconych na dawnych mieszczan. Start przemarszu wyznaczono na godzinę 15:30. Chwilę wcześniej publiczność usłyszy energiczny show grupy bębniarzy przemieszczających się ze Strefy Kibica. Na czele pochodu stanie orkiestra dęta, za którą podążą zespoły folklorystyczne witające przybyłych staropolskim obyczajem, czyli chlebem i solą.

Halowe Mistrzostwa Świata zaplanowano na 20-22 marca. Sportową rywalizację będziemy szczegółowo opisywać w naszych serwisach.

Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu. Strefa kibica będzie dostępna na Rynku Nowomiejskim
Ewa Swoboda przed Halowymi MŚ w Toruniu. Mówi o wyjątkowym wsparciu rodziców
