Nawrócony bogacz buduje gigantyczny pomnik Maryi za 100 milionów. Będzie największy w Europie

Bogate małżeństwo buduje gigantyczny pomnik Matki Boskiej w Konotopiu

Monument w Konotopiu pod Toruniem ma być największą tego typu figurą Maryi na kontynencie europejskim. Zaprojektowano go z tarasem widokowym, a cała konstrukcja powstaje w sposób przypominający wznoszenie piramid. Założono, że budowla ma przetrwać bez żadnych remontów przez co najmniej trzy stulecia. 10 lipca dziennikarze udali się na plac budowy, by sprawdzić postępy prac. Chociaż inwestycja nie została jeszcze ukończona, miejsce to już teraz przyciąga wiernych z całego kraju, pragnących na własne oczy zobaczyć powstający obiekt.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z placu budowy!

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- Wracamy z Nidzicy do Warszawy. Specjalnie nadłożyliśmy 150 kilometrów, aby zobaczyć ten pomnik. Bardzo mi się podoba - mówi "Super Expressowi" Barbara Krzywdzińska, która patrzyła na pomnik razem z naszymi dziennikarzami i trójką swoich znajomych.

Dlaczego Karkosikowie budują ten pomnik?

Inicjatorami tego wielkiego przedsięwzięcia są państwo Karkosikowie, powszechnie znani i niezwykle zamożni przedsiębiorcy. Dotychczas wiadomo było, że obiekt to wyraz wdzięczności. Z nieoficjalnych ustaleń reporterów wynika, że to nie pani Grażyna, lecz pan Roman był pomysłodawcą wzniesienia tak potężnej budowli. Decyzja zapadła po tym, jak wpływowy biznesmen przeszedł głęboką przemianę duchową i odnalazł wiarę. Przełomowym momentem w jego życiu okazał się poważny zabieg chirurgiczny, po którym całkowicie zmienił swoje podejście do religii.

Wielkie otwarcie monumentu zaplanowano na 15 sierpnia, w dniu Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pani Grażyna, znana ze swojej silnej wiary, doczeka się finału prac zaledwie po trzynastu miesiącach od ich rozpoczęcia. Na placu budowy stale zaangażowanych było 50 robotników, wśród których dominowali górale z Podhala. Dla pracujących tam mężczyzn wznoszenie świętej figury miało szczególny charakter - w tym czasie całkowicie zrezygnowali z alkoholu i dbali o kulturę języka. Do stworzenia tak masywnej konstrukcji wykorzystano aż 57 tysięcy ton betonu.

Na realizację tego ogromnego projektu przeznaczono około 100 milionów złotych. Pieniądze w całości pochodzą z prywatnego portfela małżeństwa, a nie z firmowych kont kontrolowanych przez nich przedsiębiorstw. Warto przypomnieć, że pod koniec minionego roku Roman Karkosik przekazał na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego warty 15 milionów złotych żaglowiec. Jednostka ta ma teraz pełnić funkcję szkoły pod żaglami dla młodych adeptów sztuki żeglarskiej.