Groza w Brześciu Kujawskim. Wyciągnęli kobietę spod ciężarówki

Brześć Kujawski: Poranny wypadek na DK nr 62. Kobieta pod ciężarówką

To nie jest spokojny poranek w powiecie włocławskim (województwo kujawsko-pomorskie). - Kobieta na pasach została potrącona przez samochód ciężarowy. Ruch na DK z utrudnieniami. Na miejscu pracują 4 zastępy straży - przekazali po godzinie 8:30 przedstawiciele KW PSP w Toruniu.

- Kobieta znajdowała się pod samochodem. Została wydobyta na zewnątrz. Na miejscu została jej udzielona pierwsza pomoc. Ruch odbywał się wahadłowo. Na miejscu pracują strażacy z Włocławka i OSP Brześć Kujawski - przekazał dziennikarce Radia ESKA Toruń bryg. mgr Mariusz Bladoszewski, rzecznik prasowy KM PSP we Włocławku.

Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia wyjaśnią miejscowi policjanci. Do ich ustaleń będziemy wracać w naszym serwisie. Służby nieustannie apelują o ostrożność na drogach. Nasza redakcja przyłącza się do tych próśb.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].