Groźny wypadek niedaleko placu św. Katarzyny. Kierowca taksówki na aplikację potrącił pieszą

Wypadek w Toruniu. Taksówka na aplikację potrąciła kobietę na pasach

Podkomisarz Dominika Bocian w rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła, że zgłoszenie wpłynęło do służb o godzinie 9:30. „- Dotyczyło ono potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych" - sprecyzowała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji.

Są już nowe informacje w tej sprawie. - Policjanci, którzy przybyli na miejsce ustalili, że kierujący osobową Toyotą potrącił kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Piesza miała zielone światło. 51-letnia kobieta wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Została przetransportowana do szpitala - powiedziała naszemu dziennikarzowi podkomisarz Dominika Bocian.

Czytelnik "Super Expressu" sygnalizował, że na miejscu błyskawicznie interweniowała załoga pogotowia ratunkowego. Według informacji od świadka, do transportu poszkodowanej użyto noszy. Świadek zauważył przy ambulansie auto należące do sieci przewozów na aplikację. Będziemy na bieżąco monitorować i aktualizować tę sprawę!

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