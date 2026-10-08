Znamy nowego zawodnika U24 w PRES Toruń! Norick Bloedorn żegna się z mistrzami Polski

Mathias Pollestad w PRES Toruń. Norick Bloedorn szuka nowych wyzwań

Norick Bloedorn to typ walczaka, który uwielbia triumfować w wyścigach. Mimo że nie ustrzega się błędów na dystansie, fani aktualnych mistrzów Polski zapałali do niego sympatią już od premierowego startu na Motoarenie. Kibice najbardziej cenili go za nieustępliwość oraz maksymalne zaangażowanie na torze. Choć początek roku w jego wykonaniu był zaledwie przeciętny, to druga połowa sezonu okazała się fenomenalna. Podczas fazy play-off PGE Ekstraligi spisywał się doskonale, stając się jednym z głównych ojców cennego wyjazdowego zwycięstwa nad ekipą z Lublina, gdzie PRES Toruń wygrał 48:42.

Kierownictwo klubu z Torunia słynie z tego, że patrzy daleko w przód, planując strategię na kolejne lata. Z tego powodu już w połowie minionych rozgrywek działacze skierowali swoją uwagę na Mathiasa Pollestada, który imponował formą od pierwszych spotkań. Po sfinalizowaniu kontraktu z Norwegiem stało się jasne, że na regulaminowej pozycji U24 zabraknie miejsca dla jednego z nich.

Tę skomplikowaną sytuację kadrową błyskawicznie spróbowali wykorzystać przedstawiciele Motoru Lublin, którzy zarzucili sieci na ambitnego Niemca. Najprawdopodobniej zagwarantowano mu pewne miejsce w podstawowym zestawieniu popularnych „Koziołków”. Włodarze z Torunia nie poddawali się i do końca próbowali negocjować z Norickiem Bloedornem, ale te rozmowy ostatecznie zakończyły się fiaskiem.

Przemysław Termiński i działacze walczyli o zawodnika do samego końca

„Szkoda, że tak wyszło. Jeden i drugi chce jeździć i nie ma się czemu dziwić. To ambitni zawodnicy" - przekazał w rozmowie z reporterem „Super Expressu” Przemysław Termiński, właściciel KS Toruń.

Zarząd toruńskiego klubu stawał na głowie, aby namówić młodego Niemca do pozostania w zespole i podjęcia otwartej rywalizacji o skład z Norwegiem. Zawodnik postanowił jednak obrać inną drogę, przez co może okazać się niezwykle cennym nabytkiem dla drużyny Orlen Oil Motoru Lublin.

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