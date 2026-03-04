Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu uzdrowi Toruń? Powstanie specjalny raport

Czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w grodzie Kopernika to dobry pomysł? Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 14 marca o godzinie 11:00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33a w Toruniu, a ankietę online można wypełniać na stronie torun.pl do 23 marca.

- Konsultacje społeczne zakończą się raportem. Ten raport oczywiście będzie publicznie dostępny, zostanie też przedstawiony prezydentowi - mówi dziennikarce Radia ESKA Toruń Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.

Urzędnicy chcą poznać m.in. zdanie przedsiębiorców, których ta zmiana będzie dotyczyła. Szczegóły w artykule!

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu?

Patryk Wawrzyński z Biura Dialogu i Innowacji Miejskich zachęca mieszkańców Torunia do zajęcia stanowiska w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Na spotkaniu głos mają zabrać m.in. przedsiębiorcy, którzy w pierwszej kolejności powinni być zainteresowani ewentualnym wprowadzeniem zmian. Każdy będzie mógł przedstawić swoje argumenty i przedyskutować rozwiązania, nad którymi pochylą się radni. Można też wypełnić ankietę konsultacyjną!

- Pytamy tam przede wszystkim o to, czy mieszkańcy są za tym, żeby wprowadzać jakąkolwiek formę nocnego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach, bo tego dotyczy ten pomysł. Pytamy też o to, czy powinno dotyczyć to całego miasta, czy może tylko wybranych okręgów w naszym mieście - wyjaśnia Patryk Wawrzyński.

Ustawa wprost określa, że takie ograniczenie musiałoby się zaczynać najwcześniej 22:00, a kończyć o 6:00. W przypadku wprowadzenia zmian, trzeba będzie się poruszać w tym obszarze czasowym.

"Jesteśmy traktowani jako pionier"

Dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskiej zaznacza, że Toruń jest często traktowany jako pionier zmian dotyczących dostępności alkoholu. Problem walki z uzależnieniami niezmiennie ma wysoki priorytet. - Mamy dosyć restrykcyjne limity dotyczące koncesji. Mamy też, jako jeden z pierwszych samorządów, zakaz sprzedaży mocnych alkoholi na stacjach benzynowych - wskazuje Wawrzyński.

- Te konsultacje są również po to, żeby zastanowić się nad tym, czy to jest kolejne narzędzie, które jest nam potrzebne, czy może już te funkcjonujące w Toruniu są w zupełności dla mieszkańców wystarczające. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo ważny jest też głos w tym przedsiębiorców - podkreśla rozmówca dziennikarki Radia ESKA.

Będzie specjalny raport po konsultacjach

Specjalny zespół pracuje nad zebraniem informacji dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców Torunia, informacji ze szpitali i placówek medycznych. - Konsultacje społeczne zakończą się raportem. Ten raport oczywiście będzie publicznie dostępny, zostanie przedstawiony prezydentowi. Będzie również przekazany wszystkim radnym miasta po to, żeby mogli sami wyrobić sobie opinię o tym, jakie wnioski, jakie rekomendacje proponowali mieszkańcy - mówi Patryk Wawrzyński.

Jeżeli opinie mieszkańców będą pozytywne, to jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku uchwała może być elementem sesji Rady Miasta Torunia.