Tajemnicze zniknięcie dyrektora znanej firmy. Co się stało z 46-letnim Rafałem?

Służby mundurowe intensywnie poszukują 46-letniego dyrektora toruńskiej firmy, Rafała Sobczaka. Wiadomo, że zaginiony opuścił swoje miejsce zamieszkania w miejscowości Czarne Błoto w poniedziałek, 5 października w porze wieczornej. Od tamtego dnia bliscy oraz rodzina nie zdołali nawiązać z nim najmniejszego kontaktu.

W szeroko zakrojoną operację włączono niemal wszystkie dostępne formacje ratownicze. Działania w terenie realizują między innymi funkcjonariusze policji, ratownicy WOPR oraz strażacy z OSP Toporzysko. Mundurowi apelują o natychmiastowe wsparcie do każdego, kto dysponuje jakąkolwiek wiedzą o aktualnym miejscu pobytu poszukiwanego.

Rysopis zaginionego dyrektora Rafała Sobczaka

Mundurowi udostępnili szczegóły dotyczące wyglądu zaginionego, który charakteryzuje się wzrostem wynoszącym 192 centymetry, wysportowaną budową ciała oraz krótkimi włosami w kolorze blond. W dniu opuszczenia posesji 46-latek był najprawdopodobniej ubrany w klasyczne jeansy oraz ciemną bluzę.

Śledczy apelują do całego społeczeństwa, aby w żadnym wypadku nie ignorować najdrobniejszych sygnałów i poszlak mogących przyczynić się do zlokalizowania zaginionego.

Wszystkie osoby dysponujące przydatną wiedzą o losach mężczyzny powinny niezwłocznie przekazać zgłoszenie, dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do oficera dyżurnego z Komisariatu Policji w Chełmży pod numer 47 754 42 11.