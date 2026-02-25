Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, 14 lutego, na trasie wojewódzkiej nr 269 łączącej Choceń z Czerniewicami. Kierowane przez 26-letnią Katarzynę BMW zderzyło się czołowo z Audi S5, za którego kierownicą siedział 22-letni mężczyzna. Kobieta, będąca w czwartym miesiącu ciąży, poniosła śmierć na miejscu, natomiast drugi kierowca z obrażeniami trafił pod opiekę lekarzy. Wyjaśnieniem okoliczności tej tragedii zajmuje się prokuratura.

Mąż zmarłej apeluje o sprawiedliwość

Dla pana Miłosza, męża ofiary, ostatnie dni stały się koszmarem. Zaledwie dwa lata po ślubie musiał pożegnać ukochaną żonę oraz ich nienarodzone dziecko. Mężczyzna jest zdruzgotany, ale zależy mu na wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia i dotarciu do prawdy.

„Moja żona była w 17. tygodniu ciąży. To już życia mojej żonie nie zwróci, chcę tylko sprawiedliwości i poznać prawdę. Moja żona zawsze jeździła ostrożnie. Na nagraniu, które mam słychać, jak ten samochód jadący z naprzeciwka przed zderzeniem się z autem mojej żony dodaje gazu, Nie wiem, czy on wpadł w poślizg, czy w wyrwę w jezdni ”

Wspomniane słowa padły w rozmowie z „Super Expressem” kilka dni po tragedii. Miłosz Chmielewski za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował również za okazaną pomoc w gromadzeniu informacji o wypadku. Gdy skontaktowaliśmy się z nim ponownie 25 lutego, odmówił szerszego komentarza, powołując się na dobro toczącego się postępowania i pracę policji, której pozostawił wyjaśnienie sprawy.

Śledczy badają monitoring

Przełomem w śledztwie może okazać się zapis z kamer monitoringów. Jak donoszą mieszkańcy Chocenia w relacjach dla portalu o2.pl, moment wypadku został zarejestrowany przez urządzenie zamontowane na jednym z pobliskich domów:

„Nie wiem do końca jak było, ale różnie się mówi. Ten odcinek drogi to wylotówka na Czerniewice i Kowal (...) Podobno istnieje nagranie wypadku. Nagrał je monitoring pobliskiego domu ”

Śledczy oficjalnie potwierdzili, że materiały wideo zostały zabezpieczone i są obecnie poddawane wnikliwej analizie. To dowód, który może precyzyjnie odtworzyć przebieg tragedii. W Internecie nie brakuje też opinii innych kierowców, którzy zwracają uwagę na trudne warunki drogowe panujące tamtego dnia.

„Droga była bardzo śliska w tym czasie. Na odcinku Choceń - Kowal jechałem w tym czasie tą drogą, wydawało się że jest tylko mokra, a w większości była oblodzona”

Ustalenia prokuratury w sprawie tragedii

Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadzi intensywne czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia. Rzecznik instytucji, prokurator Małgorzata Kręcicka, poinformowała o przesłuchaniu drugiego uczestnika wypadku i zabezpieczeniu materiału dowodowego.

„Wszczęte jest śledztwo. Trwają czynności, zabezpieczamy dowody. Finalnie zostanie powołany biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych." "Drugi uczestnik wypadku został przesłuchany. Mamy od niego informację o przebiegu wypadku z jego punktu widzenia”

Przekazano również rezultaty sekcji zwłok 26-latki. Badania wykazały, że bezpośrednią przyczyną zgonu były obrażenia wielonarządowe, będące skutkiem wypadku drogowego, co wyklucza inne powody śmierci.

Policja szuka świadków zdarzenia

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora kontynuują pracę nad ustaleniem dokładnego przebiegu kolizji. Mł. asp. Tomasz Tomaszewski z włocławskiej policji przekazał tuż po zdarzeniu, że wstępne ustalenia wskazują na zderzenie podczas manewru wymijania. Biegły sądowy obecny na miejscu potwierdził fakt czołowego uderzenia pojazdów, jednak nie wskazał natychmiast winnego ani konkretnej przyczyny.

Mundurowi wystosowali oficjalny komunikat z prośbą o kontakt do wszystkich osób, które mogą posiadać istotne informacje lub nagrania z wideorejestratorów.

„Policjanci prowadzący śledztwo pod nadzorem prokuratora w sprawie wypadku drogowego w Choceniu i proszą o kontakt osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą posiadać nagrania z videorejestratorów. W sprawie można się kontaktować bezpośrednio z Wydziałem dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP we Włocławku lub numerem alarmowym 112. (...) Apelujemy do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą posiadać jakiekolwiek informacje mogące pomóc w tej sprawie (nagrania z videorejestratorów), o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku ul. Okrężna 25, telefonicznie 47 753 56 01 lub 47 753 56 03 lub na numer alarmowy 112.”

Pogrzeb 26-letniej Katarzyny, która zginęła w wypadku w Choceniu. Kobieta była w ciąży