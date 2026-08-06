Ojciec Rydzyk szykuje kolejną huczną imprezę. Wystąpi znany zespół disco-polo

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Mariusz Korzus
2026-08-06 15:19

Ojciec Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja organizują 18. edycję wydarzenia pod nazwą „Dziękczynienie w Rodzinie”. Główne obchody zaplanowano w Toruniu. Organizatorzy obiecują mnóstwo atrakcji i występów muzycznych, podkreślając, że są gotowi zarówno do modlitwy, jak i do zabawy. Główną gwiazdą na scenie będzie formacja doskonale znana wielu polskim słuchaczom.

Ojciec Tadeusz Rydzyk przemawia przy drewnianej mównicy. O imprezie w Toruniu przeczytasz na Eska Toruń.
Autor: Alex Marcinowski/Super Express Ojciec Rydzyk

Ojciec Rydzyk zaprasza do Torunia na wielkie święto

Szczegółowe informacje o zbliżającym się „Dziękczynieniu w Rodzinie” opublikowano w oficjalnym komunikacie na stronie Radia Maryja. W oświadczeniu wyrażono wdzięczność Bogu i Matce Bożej za trzydziestą piątą pielgrzymkę sympatyków rozgłośni na Jasną Górę. Zapewniono, że ten trud zostanie wynagrodzony z nieba. Wydarzenie w Toruniu zapowiada się niezwykle interesująco, a plan imprezy został szczegółowo opracowany. Na oficjalnej stronie Radia Maryja czytamy, że obchody rozpoczną się w samo południe uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczyć będzie bp Józef Szamocki. Po modlitwie przewidziano część rozrywkową, obfitującą w muzykę i tańce.

Gwiazdą wieczoru u redemptorysty z Torunia będzie Bayer Full

Kluczowym elementem toruńskiego święta będą trzy koncerty plenerowe. Występy zaplanowano w amfiteatrze obok lokalnego sanktuarium.

  • 13:30 - Zagórzańska Siła
  • 15:00 - Marca Alam
  • 18:00 - Bayer Full z liderem Sławomirem Świerzyńskim

Wieczór uświetni koncert zespołu Bayer Full. Ta popularna formacja wylansowała wiele przebojów, takich jak „Majteczki w kropeczki”, „Blondyneczka” czy „Wszyscy Polacy”, które na stałe wpisały się w krajobraz polskiej muzyki rozrywkowej.

Organizatorzy wydarzenia przewidzieli również liczne atrakcje dodatkowe. W strefie dla uczestników pojawią się stoiska z jedzeniem, punkt z publikacjami, a dla najmłodszych przygotowano specjalne miasteczko edukacyjne.

Z oficjalnego komunikatu wynika, że uczestnicy mogą odwiedzić również lokalne muzeum, a także specjalną kaplicę i park pamięci. W tych miejscach uhonorowano "osoby ratujące Żydów oraz sprawiedliwych Ukraińców". Na miejscu dostępne będą także tężnie solankowe i specjalistyczne konsultacje medyczne z zakresu kardiologii, diabetologii czy ortopedii. Dodatkowo przewidziano badania w mammobusie dla wybranej grupy wiekowej kobiet.

Organizatorzy spodziewają się, że do Torunia przybędą tłumy sympatyków rozgłośni. Warto podkreślić, że występ zespołu Bayer Full na wydarzeniu ojca Rydzyka to nie nowość, a sam wokalista może liczyć na bardzo przyjazne przyjęcie przez lokalną publiczność.

Zobacz galerię: Ojciec Rydzyk zarabia miliony na geotermii w Toruniu

Rydzyk zarabia miliony na geotermii
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