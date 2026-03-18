Toruń inwestuje w przełomowy system Safepass. Wiemy, gdzie zostanie zainstalowany

- Rozwiązanie to funkcjonuje już w ponad 30 miastach. Bardzo się cieszymy, że wkrótce zostanie wdrożone również w Toruniu - mówił na konferencji prasowej Łukasz Michalski z firmy Safepass. To innowacyjne rozwiązanie wykorzystuje słupki LED oraz czujniki ruchu, które ostrzegają kierowców o obecności pieszych w pobliżu przejścia lub na nim. Wiemy już, gdzie zostanie wykorzystany system!

Korzyści widzi również prezydent Torunia Paweł Gulewski. Pierwsze słupki LED mają się pojawić już w maju tego roku! Na tym plany się nie kończą.

Zobaczcie, jak w innych regionach wygląda system Safepass i jak Toruń skorzysta na tym rozwiązaniu!

Toruń inwestuje w Safepass. "To innowacyjne rozwiązanie"

- To rozwiązanie innowacyjne, skuteczne. Najbardziej widoczne, efektowne i efektywne są słupki LED, które są zamontowane po obu stronach przejścia dla pieszych. Informują one, że pieszy znajduje się w dwóch strefach. Pierwsza to jest strefa ostrzeżenia, a druga - zagrożenia, kiedy pieszy jest już na pasach - tłumaczył prezydent Paweł Gulewski w materiale reporterki Radia ESKA Toruń.

Rozwiązanie ma swoje korzenie w województwie opolskim. W całej Polsce przejścia dla pieszych z system Safepass działają w 30 miastach, m.in. w Siedlcach, czy Świebodzinie. Bezpieczne przejścia dla pieszych mają pojawić się w Toruniu już w maju na ul. Podgórskiej - przy Dworcu Głównym PKP. Prezydent Torunia przyznał, że jest to "miejsce szczególnie narażone na niebezpieczne sytuacje". Kolejne słupki LED miałyby pojawić się jeszcze w tym roku przy Placu Rapackiego oraz na Żwirki i Wigury. Koszty przygotowania wyniosą ponad 60 tysięcy złotych.

- System Safepass składa się z dwóch słupków LED, mniejszych słupeczków z czujnikami i szafy sterującej. Działa w bardzo prosty i czytelny sposób. Dzięki temu kierowca otrzymuje jasny sygnał o zagrożeniu i może odpowiednio zareagować -wytłumaczył Łukasz Michalski z firmy Safepass.

- W momencie, gdy pieszego nie ma w pobliżu, słupki są wygaszone. Gdy ktoś wchodzi w naszą strefę ostrzeżenia, to wówczas system impulsywnym światłem pomarańczowym ostrzega kierowców. Gdy ktoś wejdzie na przejście, ostrzegamy impulsywnym światłem czerwonym. Kiedy pieszy opuści przejście, system się wyłącza - wyjaśnił szczegółowo wynalazca Safepass.

"Zwiększamy środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych"

Prezydent Paweł Gulewski podkreślił, że z roku na rok miasto zwiększa środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych - z 3,8 mln zł w 2024 roku, przez 4,6 mln zł w 2025, aż do ponad 5,1 mln zł w roku bieżącym. - Chcemy nie tylko modernizować infrastrukturę, ale też wdrażać nowoczesne i sprawdzone rozwiązania, takie jak system Safepass, które realnie zwiększają bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych - zaznaczył gospodarz grodu Kopernika