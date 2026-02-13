Walentynki w Toruniu w nowej odsłonie. Romantyczny klimat w samym sercu starówki

Tegoroczne obchody 14 lutego w Toruniu zapowiadają się fantastycznie. Organizatorzy postawili na hasło "Love is in the square", a centralnym punktem wydarzeń stanie się Rynek Staromiejski. W programie przewidziano między innymi widowiskowe pokazy wizualne z muzyką oraz tematyczne wycieczki. W poniższym materiale przyglądamy się atrakcjom i prezentujemy dokładny rozkład jazdy na 13, 14 i 15 lutego.

Iluminacje na Rynku Staromiejskim

Od 12 do 15 lutego serce miasta po zmroku zmienia swoje oblicze. Między godziną 17:00 a 22:00 prezentowane są zaawansowane instalacje świetlne, przygotowane przez węgierską grupę Lightspray Visual. Artyści wykorzystają klasyczne rzutniki o dużej mocy oraz kinetyczne struktury, aby ożywić zabytkową architekturę. Mieszkańcy zobaczą monumentalne, ruchome murale zsynchronizowane z podkładem muzycznym. O szczegółach technicznych opowiada dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta w rozmowie z Radiem ESKA.

- To nie są zwykłe projekcje na na budynkach, tylko monumentalne ruchome murale z muzyką w tle, bardzo fajnie oprawione, tworzone przy użyciu unikatowych rzutników - podkreśla Łukasz Drygalski, Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Zwiedzanie miasta szlakiem uczuć

Uzupełnieniem oferty wizualnej jest propozycja aktywnego spędzenia czasu. Przygotowano specjalną trasę pod nazwą "W poszukiwaniu toruńskich symboli miłości". Uczestnicy będą mieli okazję odkryć miasto z perspektywy romantycznych historii i legend ukrytych w murach grodu Kopernika. Jak informuje Urząd Miasta, spacer poprowadzi doświadczony przewodnik, Paweł Bukowski.

- Oprowadzanie rozpocznie się o godz. 12:00 pod siedzibą Informacji Turystycznej a trasa poprowadzi przez miejsca nastrojowe i symboliczne. Spacer skończy się przy Krzywej Wieży, gdzie będzie można obejrzeć wystawę prac Joana Miró i ogrzać się przy filiżance ciepłej herbaty. Po toruńskich symbolach miłości oprowadzi Paweł Bukowski, który od ponad 20 lat snuje opowieści tak, by przyciągały dzieci i dorosłych z całego świata - zapowiada Urząd Miasta Torunia.

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do pokazów świetlnych, ta część programu jest płatna. Bilet wstępu kosztuje 35 zł od osoby. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc, której można dokonać osobiście w Ośrodku Informacji Turystycznej przy ulicy Szerokiej 43, telefonicznie lub poprzez system online na stronie visitTorun.com

Pamiątkowe zdjęcia i poczta

Kulminacja atrakcji przypadnie na 14 lutego. W tym dniu zakochani będą mogli skorzystać z profesjonalnej strefy fotograficznej. Na tle świetlnych instalacji powstanie punkt, w którym pary wykonają sobie pamiątkowe ujęcia. Łukasz Drygalski omawia szczegóły w rozmowie z Radiem ESKA.

- Będzie można wysłać list do ukochanej osoby. Czekamy z profesjonalnym fotospotem, gdzie na tle świetlistych murali będzie można zrobić sobie naprawdę fajne, pamiątkowe zdjęcie - zachęca rozmówca Radia ESKA.

Fotografie będzie można pobrać za darmo ze strony internetowej wydarzenia. Dodatkowym urozmaiceniem jest współpraca z Pocztą Polską, dzięki której uczestnicy wyślą tradycyjne, specjalnie zaprojektowane kartki walentynkowe prosto z Rynku Staromiejskiego.

Szczegółowy harmonogram święta zakochanych

Plan na najbliższe dni jest bogaty i każdy znajdzie coś dla siebie. Wieczorne pokazy murali startują codziennie od 12 do 15 lutego o godzinie 17:00. Spacery z przewodnikiem zaplanowano na weekend (sobota i niedziela) na godzinę 12:00. W samą sobotę, 14 lutego, w godzinach popołudniowych i wieczornych, dodatkowo działać będzie strefa foto oraz poczta walentynkowa.

To jednak nie koniec niespodzianek dla aktywnych. W sobotnie popołudnie warto wybrać się na lodowisko TorTor. Między godziną 16:00 a 18:00 odbędzie się tam walentynkowa ślizgawka. Wstęp w tych godzinach jest całkowicie bezpłatny. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest tutaj!

