Wielki hit w 1. kolejce PGE Ekstraligi. Gdzie oglądać mecz Motor Lublin - Apator Toruń?

Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń, czyli hit 1. kolejki PGE Ekstraligi

Starcie wicemistrza Polski z broniącym tytułu rywalem to powinna być gwarancja emocji na otwarcie sezonu. Zespół PRES Grupa Deweloperska Toruń wraca na obiekt w Lublinie, gdzie we wrześniu świętował wywalczenie mistrzostwa. Chociaż torunianie ulegli wówczas gospodarzom 38:52, wcześniejsza przewaga pozwoliła im cieszyć się ze złotych medali przy Alejach Zygmuntowskich. Tym razem niedzielny pojedynek nie zadecyduje o trofeach, jednak fani liczą na widowisko na najwyższym poziomie. Oczekiwania są ogromne, zwłaszcza że spotkanie zaplanowano na niedzielny wieczór jako główny hit kolejki.

Ten teren nie jest dla nas łaskawy, mamy spore problemy, żeby się w Lublinie spasować. Mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej - powiedział trener Piotr Baron w rozmowie z "Super Expressem".

Nowa odsłona Motoru Lublin na mecz z Apatorem Toruń

Zimowa przerwa przyniosła poważne roszady w obozie gospodarzy. Z Lublinem pożegnali się Dominik Kubera, który przeniósł się do Stelmetu Falubaz Zielona Góra, Jack Holder zasilający Gezet Stal Gorzów oraz niezwykle skuteczny junior Wiktor Przyjemski, od teraz zawodnik Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Brak najlepszego młodzieżowca w kraju może okazać się szczególnie bolesny, a jego pozycję spróbuje przejąć Bartosz Jaworski. Luki w formacji seniorskiej "Koziołków" wypełnili z kolei Martin Vaculik oraz triumfator Złotego Kasku Kacper Woryna. Ekipa z Torunia stawia na stabilność, a jedyną nowością jest angaż Niemca Noricka Bloedorna, który na pozycji U-24 zastąpił Jana Kvecha.

Orlen Oil Motor Lublin:

9. Martin Vaculik

10. Fredrik Lindgren

11. Kacper Woryna

12. Mateusz Cierniak

13. Bartosz Zmarzlik

14. Bartosz Bańbor

15. Bartosz Jaworski

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Norick Bloedorn

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński

Sędzia: Krzysztof Meyze

Komisarz toru: Paweł Stangret

Transmisja meczu Motor Lublin - Apator Toruń. Stream i telewizja

Niedzielne ściganie w Lublinie wystartuje punktualnie o 19:30. Z pewnością starcie tych dwóch potęg przyciągnie na trybuny komplet publiczności. Telewizyjną relację ze spotkania przygotował Canal+ Sport, natomiast miłośnicy internetu obejrzą stream w serwisie Canal+ Online. Wstępem do rywalizacji będzie przedmeczowe studio od godziny 19:00, w którym Michał Mitrut porozmawia z Patrickiem Hansenem. Wydarzenia na torze skomentuje duet Tomasz Dryła i Patryk Malitowski, a wywiady w parku maszyn przeprowadzą Julia Pożarlik oraz Krzysztof Jankowski.

Tekstową relację na żywo będzie można przeczytać w naszym serwisie. Warto wiedzieć, że w 1. kolejce sezonu 2026 PGE Ekstraligi kibice otrzymają szansę darmowego obejrzenia piątkowego starcia Sparty z Falubazem za pośrednictwem platformy YouTube. Rozpiskę godzinową prezentujemy pod artykułem!