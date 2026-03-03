Policyjne uderzenia w Toruniu. W mieszkaniach ukrywali kilogramy towaru

Mundurowi z biura prasowego toruńskiej komendy poinformowali o szczegółach operacji przeprowadzonej przez kryminalnych ze Śródmieścia. Działania rozpoczęły się 24 lutego 2026 roku, kiedy to funkcjonariusze złożyli niespodziewaną wizytę w lokalu zajmowanym przez ukrywającego się 41-latka. W tym samym czasie druga grupa policjantów udała się pod adres innego mężczyzny w tym samym wieku, który był powiązany z poszukiwanym. Finałem działań w trzech różnych mieszkaniach było zatrzymanie również 22-letniej kobiety oraz zabezpieczenie znacznej ilości środków odurzających.

Policyjne uderzenia w Toruniu

Skoordynowana akcja ruszyła pełną parą 24 lutego. W trakcie przeszukania mieszkania zajmowanego przez pierwszego z 41-latków, policjanci natrafili na podejrzany biały proszek. Mężczyzna ten był już wcześniej na celowniku wymiaru sprawiedliwości - ciążył na nim nakaz doprowadzenia do zakładu karnego celem odbycia wyroku 272 dni pozbawienia wolności.

„- Wstępne badania wykazały, że posiadał prawie 200 gramów amfetaminy” - przekazał mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu.

„- Równolegle, w innej części Torunia kryminalni z tego samego wydziału, pojechali do miejsca zamieszkania innego 41-latka, który miał powiązania poszukiwanym mężczyzną. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci znaleźli zawiniątko z roślinnym suszem. Tego samego dnia sprawdzili także inne zajmowane przez niego lokale. Tam zabezpieczyli znaczną ilość substancji zabronionych, gotówkę w kwocie przekraczającą 12 tys. złotych, wagi elektroniczne, zgrzewarkę oraz przedmioty przypominające broń, a także zatrzymali 22-letnią kobietę” - omówił szczegóły akcji mł. asp. Dobrzeniecki.

Zarzuty i zabezpieczone dowody

Przeprowadzone na miejscu wstępne testy potwierdziły, że skala przestępczego procederu była duża. Kryminalni przejęli łącznie ponad 6 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, wśród których zidentyfikowano:

amfetaminę (w tym w formie płynnej),

marihuanę,

tabletki ekstazy.

Wszystkie substancje zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego w celu wykonania dokładnych ekspertyz. Następnego dnia, 25 lutego, śledczy weszli również na teren jednej z posesji w powiecie golubsko-dobrzyńskim, gdzie ujawnili sprzęt mogący służyć do produkcji narkotyków. Zatrzymane trio stanęło przed prokuratorem.

„- Pierwszy z nich, który był poszukiwany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Drugi 41-latek usłyszał zarzut posiadania oraz uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających, a 22-latka zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Za te przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności” - wylicza mł. asp. Dobrzeniecki.

Na wniosek prokuratury sąd zadecydował o środkach zapobiegawczych wobec podejrzanych. Obaj mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. W przypadku zatrzymanej 22-latki zastosowano środki wolnościowe. Prokurator objął kobietę dozorem policyjnym oraz wydał zakaz opuszczania kraju.

10