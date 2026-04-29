Zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego. Drogowcy podali konkretne daty

Komunikat MZD w sprawie Bulwaru Filadelfijskiego

„- Zamknięcia Bulwaru Filadelfijskiego od 2024 r. pokazały, że ta przestrzeń stała się przyjaznym traktem dla mieszkańców i gości naszego miasta. Wsłuchując się w ich głosy i analizując potoki ruchu, szczególnie w weekendy i święta zdecydowano o zamknięciu Bulwaru dla ruchu kołowego w sezonie turystycznym” - przekonują władze Torunia w komunikacie MZD.

Kierowcy oraz turyści odwiedzający miasto muszą przygotować się na nadchodzące modyfikacje w organizacji ruchu:

Od czwartku 30 kwietnia 2026 roku, od godziny 19:00, droga między Ślimakiem Getyńskim a ulicą Łazienną nie będzie dostępna dla pojazdów przez wszystkie weekendy w okresie turystycznym.

Samochody wrócą na trasę w każdą niedzielę o 19:00, jednak po długim weekendzie majowym przywrócenie ruchu zaplanowano dopiero na poniedziałek, 4 maja, o godzinie 5:00 rano.

„- Na wysokości Ślimaka Getyńskiego i Łaziennej pojawią się zapory mechaniczne. Dodatkowo w tym czasie zaplanowane są wzmożone patrole Straży Miejskiej i Policji, które będą wspierały, pomagały i służyły mieszkańcom oraz turystom” - przekazała Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Dla ułatwienia orientacji w nowych zasadach udostępniono przydatną mapę, z którą powinni zapoznać się zarówno zmotoryzowani, jak i spacerowicze. Dostępna jest również galeria z archiwalnymi fotografiami, pokazująca, jak licznie mieszkańcy gromadzą się w okolicach deptaku podczas toruńskiej majówki.