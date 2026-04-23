Bohaterska postawa podczas krwawego ataku nożownika w Toruniu. Pan Dariusz ratował Agnieszkę

Atak nożownika w zakładzie krawieckim. Cały kraj w szoku po dramacie w Toruniu

Środowy poranek, 15 kwietnia 2026 roku, na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców Torunia. Furiat zaatakował z nożem w dłoni panią Agnieszkę, która pracowała w lokalnym zakładzie krawieckim. Po zadaniu ciosów żonie mężczyzna usiłował popełnić samobójstwo i został obezwładniony dopiero po interwencji Grupy Szybkiego Reagowania. Sprawca, 54-letni Sławomir P., który jest miłośnikiem wędkarstwa, przyznał się śledczym do próby zabójstwa swojej małżonki. Jak ustalił "Super Express", tuż przed tą krwawą napaścią mężczyzna wypisał się na własne żądanie z oddziału psychiatrycznego szpitala w Toruniu. Rodzina 48-letniej ofiary przekazała wieści o jej dramatycznym stanie zdrowia.

- Agnieszka walczyła o życie i przetrwała, ale obrażenia, których doznała, są ogromne. Ma 6 głębokich ran kłutych, przecięte ścięgna w lewej ręce, straciła jedną nerkę, cierpi na odmę płucną po obu stronach, a jej śledziona i jelita zostały poważnie uszkodzone. To walka o każdy dzień i każdy oddech

Powyższe detale zamieścił w serwisie zrzutka.pl Jakub Prusinowski, który założył zbiórkę na rzecz poszkodowanej i prosi o finansowe wsparcie dla niej i jej rodziny.

Pan Dariusz bez wahania pomógł pani Agnieszce. Policjanci docenili bohatera

W publikowanym przez nas nagraniu widać moment, w którym funkcjonariusze wynoszą agresywnego napastnika. Całe to wstrząsające zajście, relacjonowane przez "Super Express" od połowy kwietnia, widział na własne oczy pan Dariusz, który od razu rzucił się na ratunek zakrwawionej kobiecie. Jego nieprawdopodobna odwaga zasługuje na najwyższe uznanie i jest wzorem do naśladowania.

Narażając własne życie i zdrowie, jeszcze przed przyjazdem służb skutecznie wsparł zagrożoną kobietę, przyczyniając się do ograniczenia skutków zdarzenia. W uznaniu za jego postawę, dziś w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu odbyło się spotkanie, na które mieszkaniec Torunia został zaproszony przez Komendanta Miejskiego Policji. Podczas uroczystości insp. Witold Markiewicz, w obecności swojego zastępcy kom. Bartosza Kryszaka, osobiście podziękował świadkowi za jego odwagę, zdecydowanie oraz wzorową postawę obywatelską

- taką informację przekazała podkomisarz Dominika Bocian z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

- W trakcie spotkania komendant wręczył Panu Dariuszowi list gratulacyjny, podkreślając, że jego zachowanie jest przykładem odpowiedzialności społecznej i gotowości do niesienia pomocy innym w sytuacjach zagrożenia. Policjanci apelują, by w obliczu niebezpieczeństwa zawsze kierować się rozwagą. Nie zmienia to jednak faktu, takie postawy, jak zaprezentowana przez Pana Dariusza, zasługują na szczególne uznanie

- mundurowa z Torunia dodała również, że w razie zagrożenia policja przypomina o zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Z pewnością cała Polska powinna dowiedzieć się o tym niesamowitym człowieku! "Super Express" i "ESKA Toruń News" będą informować o postępach w tej sprawie.

i Autor: KMP w Toruniu/ Materiały prasowe Pan Dariusz nagrodzony za pomoc pani Agnieszce z Torunia

