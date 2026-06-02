Jego system wdrażają na całym świecie. Eksperci z NHL będą szkolić zawodników w Toruniu

Współpraca z ekspertami z NHL. Toruń stolicą hokejowych talentów

Młodzieżowe Stowarzyszenie Hokeja na Lodzie zapowiada niezwykłe wydarzenie w mediach społecznościowych. Ekipa zapowiada intensywne dwa tygodnie pracy pod czujnym okiem międzynarodowej kadry. Inicjatywa ma być szansą dla młodych graczy na wejście na zupełnie nowy poziom sportowy. Główną postacią zgrupowania będzie Boris Dorozhenko, ceniony na świecie specjalista.

Bartosz Bojarski, prezes stowarzyszenia, zdradza kulisy tego przedsięwzięcia w rozmowie z "Super Expressem". Choć organizacja podobnych campów nie jest dla nich nowością, tym razem udało się ściągnąć trenerów pracujących w NHL. Przyjadą ze Stanów Zjednoczonych, by pokazać amerykańskie metody szkoleniowe. Wraz z głównym trenerem w Polsce pojawią się także inni znani zawodnicy, w tym Hector Majul z Meksyku oraz Nikita Kovalenko z Ukrainy.

Lokalne gwiazdy również zaangażują się w projekt. Zawodnicy KH Energa Toruń, z Andrijem Denyskinem na czele, będą wspierać zagranicznych gości. Organizatorzy spodziewają się także udziału Ruslana Bashirova z Kazachstanu. Całość wesprze lokalny trener Łukasz Korzestański, a całe przedsięwzięcie zyskało pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Dla kogo przeznaczony jest ten prestiżowy camp w Toruniu?

Boris Dorozhenko to prawdziwa trenerska legenda. Słynie z opracowania unikalnego systemu szkolenia, który opiera się na zaawansowanej matematyce i biomechanice. To on wychował m.in. Austona Matthewsa, gwiazdę Toronto Maple Leafs i swego czasu jedynkę draftu NHL. Metody Dorozhenki są cenione na całym świecie, a profesjonaliści z najlepszej ligi często spędzają u niego całe tygodnie na przygotowaniach do sezonu. Teraz ta wiedza będzie dostępna w Polsce.

Zgrupowanie zostało podzielone na dwa etapy:

Pierwszy turnus zaplanowano od 6 do 11 lipca.

Drugi potrwa od 13 do 18 lipca.

Udział w jednym turnusie to wydatek rzędu 500 euro, a wykupienie obu kosztuje 900 euro. Dodatkowy koszt noclegu wynosi 1000 zł. Oferta skierowana jest do młodych sportowców w wieku od 8 do 18 lat, którzy na starcie zostaną przydzieleni do odpowiednich grup zaawansowania. Wydarzenie przyciągnie także ekspertów z europejskich krajów - swoją obecność zapowiedzieli trenerzy m.in. ze Szwecji i Finlandii, by uczyć się od wspominanych wyżej trenerów.

Od spotkania z Owieczkinem po dzisiejszy Hockey Camp

Projekt wspiera Ryszard Marmurowicz, założyciel inicjatywy Hockey Team 2006. Dwie dekady temu jego działania doprowadziły do meczu z Dynamem Moskwa. Wtedy w barwach rosyjskiego zespołu wystąpił młody Aleksandr Owieczkin, który później sięgnął po Puchar Stanleya w barwach Washington Capitals. Dziś organizatorzy z dumą prezentują archiwalne nagrania z tamtego historycznego spotkania.

- Widziałem go również na treningu w Moskwie. To, co on w wieku 12 lat potrafił robić na lodowisku, prezentował takie elementy techniczne, jak wprowadzał krążek do siatki, przyjemnie się na to patrzyło -

wspomina Ryszard Marmurowicz w rozmowie z "Super Expressem".

